Los constructores de Sevilla alertan de que la AP-4 está al borde del colapso

La AP-4 está al borde del colapso. La autovía que une Sevilla con Cádiz soporta a diario camiones con grandes toneladas de carga, pese a estar pensada para vehículos ligeros. Una situación que se sufre desde su liberación a finales de 2019 y para la que se exigen soluciones. Se trata de una de las muchas reivindicaciones que la Cámara de Comercio de Sevilla y la patronal de la construcción (Gaesco) han hecho llegar al Gobierno central, al que piden un “chequeo” de las infraestructuras con las que cuenta la provincia y las que aún deben culminarse.

Ambas entidades conforman el Observatorio de Infraestucturas de Sevilla, que periódicamente recuerda la falta de inversiones por parte del Ejecutivo Central en la provincia. Una carencia que viene de lejos y que se traduce en la pérdida de oportunidades para el tejido productivo. Uno de los déficits en los que más se ha hecho hincapié los últimos años es la AP-4. Desde que se eliminó el peaje el tráfico que soporta esta autopista (estratégica en el desarrollo del área metropolitana y de los municipios del Bajo Guadalquivir) se ha incrementado notablemente. Lo ha hecho, además, con camiones de gran tonelaje, un tipo de vehículo que, según la Cámara y Gaesco, es muy distinto al pensado para esta vía cuando se construyó.

“Es una autopista destinada al paso de vehículos ligeros y cuyo firme tiene que soportar las toneladas de cargas de vehículos de grandes dimensiones, lo que provoca grandes perjuicios y el deterioro del mismo”, abunda la denuncia. La advertencia no queda ahí, tanto la Camára como la patronal de los constructores avisan del riesgo al que se expone esta autovía y los conductores que la usan a diario a causa de este colapso: “cualquier día vamos a lamentar una desgracia de incalculables dimensiones, provocada por tener que soportar que se haya triplicado el paso de innumerables vehículos”.

El tercer carril

La saturación ya fue puesta sobre la mesa en verano, cuando se presentó el informe anual del Observatorio de Infraestructuras. En dicho estudio se lamentaba el silencio administrativo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en concreto, del ministro Óscar Puente, al que se le propuso añadir un tercer carril en la AP-4, para lo que “sólo se necesitaba pintura”.

El colapso de la autovía entre Sevilla y Cádiz se sufre, especialmente, en verano, con los desplazamientos hacia las localidades del litoral. Situación que provoca retenciones diarias durante varias horas. La petición de la Cámara y Gaesco fue atendida provisionalmente el pasado agosto, cuando se habilitó un tercer carril los fines de semana en tramos concretos.

Las obras pendientes

El estado de la AP-4 es, según las referidas instituciones, efecto directo de la falta de inversiones estatales en la provincia. Hay más infraestructuras afectadas, como el cierre del anillo de la SE-40, proyecto que comenzó en 1995 y que está pendiente de la unión entre Dos Hermanas y Coria del Río a través del polémico puente, construcción imprescindible para el desarrollo metropolitano.

Tampoco debe pasarse por alto la anhelada conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la estación de trenes Santa Justa, una infraestrucutura más que necesaria ante el incremento de pasajeros en el aeródromo hispalense, que rozó en 2025 los diez millones de viajeros. El Ministerio de Transportes anunció que el informe pertinente se dará a conocer en breve.

Las revindicaciones siguen: la lentitud en la ampliación y renovación del Puente del Centenario (obra salpicada por el escándalo de las mordidas de Cerdán), la red de trenes de Cercanías y la línea de Alta Velocidad con Huelva y Portugal. Proyectos que acumulan décadas de retraso.