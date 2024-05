La convocatoria en la US de una asamblea por Palestina acaba en polémica

La situación que se vive en la Franja de Gaza desde el pasado otoño ha acabado en polémica en la Universidad de Sevilla (US). Es lo que ha ocurrido este viernes tras la convocatoria de una asamblea por parte del colectivo Palestinus en el patio de la fuente del Rectorado, donde se iban a decidir las movilizaciones a llevar a cabo en solidaridad con el pueblo palestino, como ha ocurrido en otras instituciones académicas esta semana. El citado grupo ha lamentado en las redes sociales que la Hispalense los haya privado de este espacio al cerrarlo, extremo desmentido por la US, que explica que en ningún momento se había reservado para tal fin.

"Convocamos una asamblea abierta para los estudiantes de la US y la UPO para hablar de nuestra línea discursiva y las futuras acampadas". Así anunciaba Palestinus el encuentro en la plaza de la fuente del Rectorado este viernes, a las 18:30. "Os esperamos allí", apostillaban los convocantes.

Tres horas antes de la hora prevista para la asamblea, el mencionado colectivo en defensa del pueblo palestino se ha encontrado el patio cerrado. "Ante el cierre del interior del Rectorado, comunicamos que la asamblea sigue adelante. Resistimos, compañeras", han informado en el perfil de X (antiguo Twitter).

En esta red social han "condenado" al Rectorado por "su firme voluntad de impedir el derecho a reunión de sus alumnas". "No vemos en esto más que la complicidad con la represión al movimiento propalestino, y con ello, el apoyo al genocidio. Resistiremos", abundan en las publicaciones, de las que también se ha hecho eco el Sindicato de Estudiantes de Andalucía, que lamentan la actitud de los responsables de la US.

‼️‼️‼️Ante el cierre del interior del Rectorado, comunicamos que la Asamblea sigue adelante. Resistimos, compañeras. https://t.co/L6LxsBpDMM pic.twitter.com/4uJ5X7F56Z — PalestinUS Estudiantes (@UsPalestin96598) May 10, 2024

La respuesta de la US

La Universidad de Sevilla ha respondido con un comunicado a tales críticas manifestando que "ante los gravísimos acontecimientos que en estos momentos tienen lugar en la Franja de Gaza, se adhiere a los comunicados emitidos en el día de ayer, 9 de mayo de 2024, por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y por la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA)". Un escrito en el que se condena los reiterados ataques y se exige la paz.

"A través de las redes sociales, esta universidad ha tenido noticia de la convocatoria de un acto en el patio de la fuente del edificio del Rectorado, bajo la denominación de Asamblea Abierta Interuniversitaria para la US y la UPO. En relación con esta convocatoria, es necesario comunicar que no consta el grupo o las personas convocantes, ni su pertenencia o no a la US. Por otra parte, tampoco se ha solicitado el uso del espacio, como siempre exige la universidad", reitera el comunicado de la institución académica.

La justificación del cierre

Sobre el cierre del patio de la fuente, la Hispalense lo justifica porque "se encuentra preparándolo en el día de hoy para las actividades que se van a desarrollar en él y en otros espacios del Rectorado durante la próxima semana".

Por otro lado, informa de que miembros del equipo de gobierno de la US se han reunido este viernes con representantes del colectivo Palestinus para comunicarles que la Universidad de Sevilla, "una vez que se produzca la solicitud por parte de los convocantes, se muestra dispuesta a estudiar conjuntamente con ellos la cesión de uso de un espacio que permita la celebración del encuentro y el desarrollo ordinario de la actividad académica e institucional".