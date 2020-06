Laura, la niña sevillana que inspira a los alumnos de Nueva York

Laura Santos tiene 12 años y una madurez que enamora, pero su padre tuvo que explicárselo dos veces para que entendiera este mensaje: la carta que escribió durante el confinamiento a su ciudad, Sevilla, ha llegado hasta Nueva York y ha servido de inspiración a los niños de una escuela que emularán la iniciativa de esta pequeña sevillana en la "capital del mundo". "No me podía imaginar que mi carta se hiciera tan famosa ni siquiera en Sevilla y menos que llegase tan lejos, pero ya ves", comenta todavía sorprendida la niña.

La carta de Laura se transformó en un vídeo que se viralizó en pocas horas. La iniciativa partió de su padre, que es periodista y recomendó a su hija que escribiera, a modo de diario, sus vivencias durante la cuarentena, convencido de que, cuando ella fuese mayor, todo eso tendría mucho valor. Cuando leyó la primera página del relato quedó tan sorprendido que quiso que la niña lo locutara para poderlo difundir por las redes sociales y compartirlo con el público.

La particiular conversación de Laura, cargada de emoción, inocencia, sensatez y belleza a partes iguales, ha dado la vuelta al mundo y prueba de ello es el mensaje que el pasado fin de semana dejó en Twitter la profesora Chela Crinnion, que imparte clases de español en la capital neoyorkina. #CuandoTodoEstoPase, como se denomina la carta de Laura, servirá de plantilla para un trabajo de final de curso de los alumnos de este centro norteameriano.

La carta ha sido transcrita y se ha transformado en un formulario que los alumnos de Chela Crinnion irán completando pera personalizarla y, a la par que realizan un ejercicio lingüístico, escribir una misiva similar a la ciudad de Nueva York. "Les mostré el video a mis alumnas, y les gustó mucho. Ahora, van a adaptar la carta para expresar sus ideas sobre su propia ciudad. Siempre es lindo cuando pueden identificarse con alguien de su edad de una cultura diferente, viendo lo mucho que tienen en común", ha comentado en un tuit la docente agradeciendo el vídeo difundido por la familia y amigos de Laura Santos.

As a final project, my Spanish I students will write letters to NYC, using this as a template. For anyone who's interested, here's a Google Doc with the original letter & a guided fill-in-the-blank copy for students to create their own. #langchat #educhathttps://t.co/LBGC7m8Vkn https://t.co/FUMxD3GiMY