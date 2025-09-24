Cristóbal Soria sufre un robo de cobre de su coche eléctrico en Sevilla: "La Policía me ha dicho que este robo viene para quedarse"

El conocido colaborador de televisión Cristóbal Soria ha denunciado públicamente el robo del cableado de cobre de su vehículo eléctrico mientras se encontraba estacionado en un centro comercial de Sevilla. El incidente, que compartió mediante un vídeo para el programa Espejo Público, ha puesto de manifiesto una modalidad delictiva que, según advirtieron los agentes de policía, podría volverse cada vez más frecuente en España debido al creciente parque automovilístico eléctrico.

"Me encuentro que me han cortado los cables del cargador del coche... para quedarse con el cobre que hay dentro", explicaba visiblemente indignado Soria en el vídeo que posteriormente se viralizó en TikTok. El ex delegado del Sevilla FC había dejado su automóvil cargándose en un punto de recarga situado en un Carrefour cercano a su domicilio mientras realizaba algunas gestiones cotidianas como comprar un boleto de la primitiva y llevar ropa a la tintorería. Al regresar, se encontró con la desagradable sorpresa de que los cables habían sido seccionados para extraer el valioso metal.

Tras presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades, los agentes le informaron de que este tipo de delito está experimentando un notable incremento."La policía se ríe y me dice que de único nada, que esto es un robo que en los próximos años será muy común por el auge de los coches eléctricos y la composición de los cables. Este robo viene para quedarse", aseguró el tertuliano. Además de la pérdida económica, Soria manifestó su frustración por la sensación que genera ser víctima de este tipo de actos vandálicos: "Te quedas con cara de tonto", lamentó.

El creciente problema del robo de cobre en infraestructuras eléctricas

Este caso protagonizado por Cristóbal Soria no es un hecho aislado, sino que refleja una tendencia al alza en España. El robo de cobre se ha convertido en un negocio lucrativo para las bandas organizadas debido al elevado precio que este metal alcanza en el mercado negro. Según datos de la Policía Nacional, en los últimos dos años se ha registrado un incremento del 28% en las denuncias relacionadas con la sustracción de este material en instalaciones de todo tipo.

La proliferación de vehículos eléctricos, que en 2025 ya supera el 15% del parque móvil español, ha abierto un nuevo nicho para los amigos de lo ajeno. Los cables de recarga contienen una cantidad significativa de cobre de alta calidad, lo que los convierte en objetivos atractivos. El valor de mercado de este metal oscila actualmente entre los 8 y 10 euros por kilo, lo que explica el interés creciente de los ladrones por este tipo de componentes.

Las compañías aseguradoras han comenzado a adaptar sus pólizas para incluir cobertura específica ante estos robos, anticipándose a lo que consideran será una problemática habitual en los próximos años. Según estimaciones del sector, el coste medio de reparación tras un robo de este tipo puede superar los 500 euros, sin contar los inconvenientes derivados de la imposibilidad de cargar el vehículo.

Medidas preventivas y soluciones ante el auge de esta modalidad delictiva

Ante el incremento de casos como el sufrido por Cristóbal Soria, las autoridades y fabricantes de automóviles están desarrollando diversas estrategias para proteger los equipos de recarga. Una de las soluciones que ya están implementando algunos fabricantes consiste en la instalación de sistemas de alarma conectados a los puntos de recarga, que se activan cuando detectan manipulaciones sospechosas.

Los expertos en seguridad recomiendan a los propietarios de vehículos eléctricos utilizar preferentemente puntos de recarga situados en zonas videovigiladas o con alta afluencia de público. También sugieren invertir en dispositivos de protección específicos, como fundas reforzadas para los cables o sistemas de bloqueo que dificulten el acceso a las conexiones cuando el vehículo está estacionado durante periodos prolongados.

El Ministerio del Interior, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, ha anunciado para este 2025 una campaña de concienciación dirigida específicamente a los usuarios de vehículos eléctricos. La iniciativa incluirá recomendaciones de seguridad y pautas para minimizar el riesgo de sufrir este tipo de robos que, como han indicado, podrían convertirse en uno de los delitos más frecuentes asociados a la movilidad sostenible.

¿Quién es Cristóbal Soria?

Cristóbal Soria es un conocido personaje mediático español que alcanzó notoriedad pública inicialmente como delegado del Sevilla Fútbol Club entre 2000 y 2013. Tras su etapa en el club hispalense, Soria ha desarrollado una exitosa carrera como colaborador televisivo, participando en diversos programas deportivos donde destaca por su carácter apasionado y su defensa acérrima del club sevillista.

En los últimos años, su presencia mediática se ha ampliado más allá del ámbito puramente deportivo, convirtiéndose en un rostro habitual en programas de entretenimiento y actualidad. Su participación en Espejo Público, donde compartió esta experiencia del robo de cobre de su coche eléctrico, es un ejemplo de su versatilidad como comunicador.

Actualmente, Soria cuenta con una importante comunidad de seguidores en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y opiniones sobre la actualidad deportiva. Su vídeo denunciando el robo ha generado numerosas reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales han mostrado su solidaridad y han compartido experiencias similares vividas en diferentes ciudades españolas.

¿Cómo proteger un coche eléctrico del robo de cableado?

Ante el aumento de casos de robo de cableado en vehículos eléctricos, los expertos en seguridad recomiendan adoptar algunas precauciones básicas. En primer lugar, resulta fundamental estacionar siempre en zonas bien iluminadas y vigiladas, evitando dejar el vehículo cargando durante la noche en áreas poco transitadas o con escasa visibilidad.

Otra recomendación importante es utilizar fundas protectoras específicas para los cables de carga, disponibles en el mercado con diferentes niveles de seguridad. Estos dispositivos están fabricados con materiales resistentes al corte y dificultan considerablemente la tarea de los ladrones que pretenden acceder al cobre del interior.

Los fabricantes también están desarrollando sistemas de carga con cables retráctiles que se guardan automáticamente cuando no están en uso, reduciendo así la exposición del material susceptible de ser robado. Algunos modelos de última generación incorporan incluso sensores que envían alertas al propietario si detectan manipulaciones en el sistema de carga mientras el vehículo está estacionado.

Finalmente, revisar la póliza de seguro para comprobar si cubre este tipo de incidentes resulta esencial. Muchas aseguradoras han comenzado a ofrecer coberturas específicas para vehículos eléctricos que incluyen la protección ante el robo de componentes como los cables de carga, minimizando así el impacto económico que puede suponer su sustracción y posterior reemplazo.