Una mujer arrollada por un patinete en la puerta de un colegio de Sevilla: "El problema es que se saltan una curva y siguen recto"

Una mujer de 45 años ha resultado herida en la mañana de este martes tras ser atropellada por un patinete eléctrico mientras dejaba a su hijo, de tres años, en el aula matinal del CEIP Pablo VI del barrio sevillano de Amate. El incidente ha requerido la intervención de los servicios sanitarios y la Policía Local. El siniestro se ha producido justo en la entrada del centro educativo, donde el carril bici transcurre pegado a la fachada del colegio, realizando una curva en las inmediaciones de la puerta principal que muchos usuarios no respetan. Tras el atropello, agentes de la Policía Local han acordonado la zona para impedir que los ciclistas continúen circulando en línea recta frente a la entrada del centro, donde a diario acceden las familias de los aproximadamente 500 alumnos matriculados.

La mujer, que por suerte ya está bien y se encuentra en casa, ha expresado a este medio que la conductora ha sido una menor de edad y que por suerte no hay daños internos y todo ha quedado en un susto: "Me ha arrollado tirándome de espaldas, dándome un fuerte golpe en la cabeza y provocándome varias contusiones en mano, espalda y muslos".

"El problema es que patinetes, bicis..., siguen recto, cuando deberían seguir el carril bici que hace una curva, salvando la puerta del cole", denuncia y explica la afectada, indicando que el colegio lleva varios años de lucha por este tema que les está ocasionando quebraderos de cabeza casi diarios.

El proyecto para modificar este tramo conflictivo lleva pendiente desde marzo de 2023, cuando las delegaciones de Educación y Movilidad se comprometieron a realizar los cambios necesarios para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Sin embargo, no fue hasta finales de junio de 2024 cuando se licitaron las obras, que posteriormente tuvieron que volver a licitarse, provocando una demora que ha culminado con este incidente.

Denuncia del centro

El CEIP Pablo VI lleva solicitando desde hace varios años una solución definitiva para este punto negro de seguridad vial. La comunidad educativa ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por la peligrosidad que supone tener el carril bici justo en la puerta de acceso a un centro con 500 alumnos, la mayoría de ellos menores que acuden acompañados por adultos.

Este incidente pone de manifiesto una problemática creciente en las ciudades españolas donde la proliferación de vehículos de movilidad personal y la expansión de las infraestructuras ciclistas no siempre se planifican teniendo en cuenta la seguridad de zonas sensibles como los entornos escolares.

Los expertos en movilidad urbana recomiendan que los carriles bici próximos a centros escolares cuenten con medidas adicionales de seguridad como señalización específica, reductores de velocidad y, preferentemente, que no discurran directamente frente a las entradas principales. En el caso del CEIP Pablo VI, la configuración actual obliga a los peatones a cruzar el carril bici para acceder al centro, creando un punto de conflicto permanente entre ciclistas, usuarios de patinetes y familias.

El CEIP Pablo VI ha lamentado en un post de Facebook el incidente "en el día de hoy tenemos que lamentar el enésimo incidente que nuestras familias tienen por el carril bici que pasa por nuestra única puerta de acceso, han tenido q intervenir el 061 debido a la colisión de una patinete eléctrico con una mamá de nuestro cole al saltarse dicho carril". Desde el centro acusan al Ayuntamiento por la "dejadez" en el centro educativo, denunciando "dejadez y abandono de 500 familias del centro".

"La Dirección de nuestro centro tenía un proyecto aprobado por urbanismo desde marzo de 2023 que han dilatado constantemente a pesar de los contactos permanentes con el Distrito Amate no cumpliéndose los plazos nunca", añaden también.

¿Qué dice la normativa sobre carriles bici cerca de colegios?

La normativa urbanística actual no prohíbe explícitamente la instalación de carriles bici frente a las entradas de los centros educativos, pero sí recomienda evitar estos trazados cuando sea posible o implementar medidas adicionales de seguridad. El Plan Director de la Bicicleta de Sevilla establece como directriz la necesidad de adecuar los recorridos ciclistas en entornos sensibles como colegios, residencias de mayores o centros sanitarios.

Sin embargo, la realidad muestra que muchos de los carriles bici de la ciudad fueron diseñados antes de que existieran estos criterios o no se han adaptado posteriormente. En el caso del CEIP Pablo VI, el trazado actual responde a un diseño que priorizaba la continuidad de la red ciclista sobre la seguridad en determinados puntos críticos.

El accidente ocurrido en el CEIP Pablo VI se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la integración de los patinetes eléctricos en el tráfico urbano. Desde su popularización en 2018, estos vehículos han protagonizado un incremento notable de incidentes, especialmente en zonas donde conviven con peatones.

La normativa actual equipara los patinetes eléctricos a las bicicletas en cuanto a su circulación, permitiéndoles usar los carriles bici pero prohibiendo su tránsito por aceras. Sin embargo, el cumplimiento de estas normas es desigual y la velocidad que pueden alcanzar estos vehículos (hasta 25 km/h) los convierte en potencialmente peligrosos en entornos de alta afluencia peatonal.