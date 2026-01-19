CSIF denuncia que la privatización de la limpieza en los colegios públicos de Sevilla destruirá 300 empleos en 2026

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla ha valorado este lunes el escenario de despidos que prevé en la plantilla municipal a lo largo de 2026, después de la reunión del pasado viernes entre los sindicatos y el alcalde de Sevilla, en la que este les anunció la externaclización del servicio de limpieza de los colegios públicos. "Sin ningún pudor, José Luis Sanz nos trasladó que privatiza el servicio de limpieza, con lo que eso conlleva”, lamenta Rafael Román, secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla. “Por mucho que dijera en el pleno y en declaraciones posteriores, esto va a significar que a lo largo del año 300 familias se quedan sin trabajo en el Ayuntamiento”, ha calculado. Román considera que esta merma se dará precisamente en la relación de puestos de servicio de limpieza.

"No cubren las vacantes y generan saturación para luego justificar una contratación externa. Este es el modus operandi de este gobierno de José Luis Sanz, incapaz de gestionar la plantilla y que recurre a contrataciones que generan rendimiento para empresas y baja calidad en la prestación de servicios públicos”, ha explicado el miembro de CSIF Sevilla.

“La culpa principal de esto podríamos decir que es del alcalde, porque evidentemente establece un modelo de externalización que no es el primer caso, ya lo ha hecho antes con el mantenimiento de edificios", ha añadido el responsable sindical, quien ha advertido de que el delegado de Recursos Humanos, Ignacio Flores, "es absolutamente prescindible en este Ayuntamiento”. “No está ayudando en nada a desbloquear todos los procesos selectivos, así como el bloqueo enorme y crónico que se tiene en Recursos Humanos, con 1.300 vacantes”, ha agregado.

"En materia de Recursos Humanos, en todas las áreas municipales desde el principio de legislatura hasta hoy no se ha avanzado tampoco en la actualización ni de la RPT, ni de sus reglamentos, ni de sus calendarios, sólo ha habido parches e incomodidad. La gestión de plantilla por parte del delegado de Recursos Humanos y delegado de Seguridad es absolutamente nula”, ha proseguido Román, quien va más allá y señala que “delegadas y directora del grupo de gobierno del alcalde, en petit comité, dicen que desde la delegación de Recursos Humanos no les dan cobertura en sus áreas". "Todo ello nos lleva a concluir que esta legislatura es fallida en materia de gestión de plantilla”, sentencia.

"Por mucho que el alcalde quiera vender que la ciudad va bien, a los ciudadanos no se les está dando el servicio que requieren. A partir de ahora, empresas privadas van a limpiar los colegios de la ciudad, cuando un limpiador y una limpiadora públicos son los garantes para la presencia en los centros escolares de que hay responsabilidad y seguridad para los niños”, ha destacado.

Román, además, cita precedentes de "empresas de limpieza privadas contratadas" para atender otros centros "que se han marchado sin pagar a sus limpiadoras, no cumplen el contrato". "Y el Ayuntamiento la fórmula que usa es traer gente de colaboración social, de reinserción de centros penitenciarios, una vez cada quince días”, explica.

"En otros servicios municipales, como Zoosanitario, Cementerio o Bibliotecas, están usando el mismo método que han usado con Mantenimiento antes y ahora con Limpieza. Esto también se ve en la unidad técnica de Parques y Jardines. En Servicios Sociales, por falta de plantilla, acumulan centenares de expedientes sin visos de resolver", ha denunciado Román.

"Estamos ante un cambio de modelo en la gestión de los servicios públicos. No se trata de que un servicio funcione o no. Los centros escolares de Sevilla están desde ahora abocados a la limpieza de empresas que solo buscan el rendimiento económico”, ha finalizado el secretario de CSIF.