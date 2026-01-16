El Ayuntamiento de Sevilla externaliza la limpieza de los colegios

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la externalización del servicio de limpieza en los 108 colegios públicos de la ciudad mediante un contrato de 25 millones de euros para dos años. La medida, presentada por el alcalde José Luis Sanz, busca resolver las deficiencias históricas que venían denunciando las asociaciones de madres y padres (AMPA) y los directores de los centros educativos. La nueva empresa contratada incorporará más de 380 trabajadores dedicados exclusivamente a las instalaciones escolares a partir del próximo curso.

Según ha explicado el regidor, los 636 peones municipales que actualmente se encargan de la limpieza de 350 edificios del Consistorio mantendrán todos sus puestos de trabajo y condiciones laborales. Estos empleados públicos se redistribuirán entre los 242 edificios municipales restantes, que incluyen bibliotecas, centros cívicos, comisarías de Policía Local y parques de Bomberos. "Lo que se pretende es sacar a los 108 colegios de esos 350 edificios municipales", ha señalado Sanz, quien ha insistido en que la decisión "va a perjudicar a cero de los trabajadores".

La limpieza de los centros escolares ha sido uno de los históricos problemas de los gobiernos municipales, más allá del color político. Con la plantilla actual, el Ayuntamiento disponía de 1,8 trabajadores por edificio, una cifra que el alcalde ha calificado como "insuficiente" para atender adecuadamente las necesidades de los colegios públicos.

Comparativa con otros municipios españoles

El alcalde ha defendido que esta iniciativa no es inédita en España y que ya se ha implementado en otros ayuntamientos. "Lo hicieron en su día La Rinconada, Dos Hermanas, Camas, Jerez de la Frontera, Madrid (cuando era alcaldesa Manuela Carmena) o Zamora (con un gobierno de PSOE e IU)", ha recordado Sanz. Asimismo, el Consistorio ya externalizó previamente otros servicios municipales como el Centro Social Virgen de los Reyes, las áreas de Igualdad o Barrios de Atención Preferente, y las sedes del ICAS, el IMD o Emvisesa.

Inversión y características del nuevo contrato

El contrato tendrá un presupuesto de 12,5 millones de euros anuales y una duración de dos años, lo que permitirá poner en marcha el servicio al inicio del próximo curso escolar. La licitación contempla la incorporación de más de 380 empleados que se dedicarán exclusivamente a los 108 colegios públicos. Con esta contratación externa, el Ayuntamiento contará con 1.091 trabajadores dedicados a tareas de limpieza en total, sumando la plantilla municipal y la empresa privada.

Una de las novedades es la creación del turno de limpieza matinal en los centros educativos, algo que hasta ahora no existía en Sevilla. Esta medida responde a las quejas recurrentes sobre el estado de las instalaciones escolares.

Redistribución presupuestaria y prioridades municipales

Hasta la fecha, el Ayuntamiento destinaba unos 20 millones de euros anuales a sostener la limpieza de los 350 edificios municipales. Con la nueva organización, esta partida se redistribuirá para mejorar la eficacia del servicio. Sanz ha querido aclarar que esta decisión "no abre la puerta a otras externalizaciones" de servicios municipales, sino que viene a responder "a un problema que nos afecta desde hace años y que había que afrontar".

El alcalde ha recordado que la educación es "una de las prioridades" de su gobierno, a pesar de que "las competencias que tenemos son muy limitadas". En este sentido, ha destacado las inversiones realizadas con más de seis millones de euros en obras ejecutadas o adjudicadas en colegios, además de la mejora del contrato de mantenimiento, que pasó de 300.000 euros a 2,5 millones de euros.

Reacción sindical y diálogo social

Los representantes sindicales de la plantilla municipal, convocados este viernes por la mañana, han mostrado su rechazo ante esta medida de externalización. Sin embargo, Sanz ha defendido que "no podemos conseguir mejorar la limpieza de los colegios sacando todas las plazas de peones que me gustaría porque hay un tope legal".

El regidor ha puesto en valor su apuesta por el diálogo social, recordando que en 2025 ha celebrado un total de 48 mesas de negociación con los sindicatos, frente a las 27 que se realizaron en 2022 o las 21 del año 2021, durante el mandato del gobierno socialista. "Este gobierno defiende el empleo público", ha afirmado Sanz, quien ha garantizado que ningún trabajador verá recortadas sus condiciones laborales con esta reorganización del servicio.