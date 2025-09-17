CSIF denuncia que se externalice la recogida de animales en lugar de reforzar la plantilla del Zoosanitario de Sevilla

La sección sindical de CSIF en la Policía Local ha lamentado que el Ayuntamiento de Sevilla haya decidido externalizar el servicio de recogida de animales en la vía pública, en lugar de reforzar la plantilla del Zoosanitario, cuya merma había generado diferentes incidencias como efectivos haciéndose cargo de gallos de pelea en las comisarías de la ciudad, cisnes campando a sus anchas por el barrio Sevilla Este y equinos en medio de la carretera.

El servicio de rescate y recogida de animales lleva más de un año sin existir en todo el término municipal. Finalmente -y tras quedar desierto el concurso una vez-, se ha adjudicado a UTE Soluciones Veterinarias. La empresa operará de lunes a viernes no festivos -de 14:31 a 22:00 horas- y los fines de semana, además de los festivos.

“Un año y medio es lo que ha tardado el Ayuntamiento de Sevilla en adjudicar la licitación del servicio de recogida de animales. En febrero de 2024 finalizó el contrato que el Ayuntamiento tenía con la anterior empresa y hoy nos hemos enterado de que, por fin, el Ayuntamiento ha vuelto a contratar a otra empresa la recogida de animales en vía públicas”, ha apuntado el delegado de CSIF, Santiago Raposo.

“Es un servicio que tiene que prestar el Ayuntamiento las 24 horas del día los 365 días del año, porque así lo obliga la ley de protección animal. Sin embargo, durante este último año y medio, el Ayuntamiento no lo ha prestado por falta de personal en el Zoosanitario”, ha explicado el responsable sindical, quien ha denunciado las "escenas surrealistas" con "animales amarrados durante todo un fin de semana en dependencias policiales, hasta la mañana del lunes, momento en que eran recogidos por el Zoosanitario”.

Ante la falta de servicio y el peligro que la estancia de estos animales suponía para la salud y la seguridad de los agentes allí destinados, CSIF interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla en marzo por "maltrato animal", la cual está en curso todavía. “Nos preocupa que el nuevo contrato solo tenga la duración de un año y que, pasado este plazo, volvamos a vivir las escenas antes descritas”, ha manifestado Raposo.

En ese sentido, CSIF ha recordado su apuesta por el empleo público. “Nos hubiera gustado que este servicio se hubiera realizado con servicios propios del Ayuntamiento, reforzando al personal que trabaja en el Zoosanitario, contratando más personas, pero el Ayuntamiento nunca ha barajado esta posibilidad”, ha subrayado.