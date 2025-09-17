Adjudicado (al fin) el servicio de rescate y recogida de animales en Sevilla

Sevilla contará, al fin, con un servicio de rescate de animales durante los fines de semana y de lunes a viernes por las tardes. Una prestación que todos los Consistorios deben tener de manera obligatoria para cumplir con la ley de protección animal. Lo cierto es que el concurso quedó desierto hace uno meses, lo que obligó al Ayuntamiento a sacar de nuevo la licitación. Finalmente, se adjudicará el contrato del servicio a la UTE Soluciones Veterinarias por un importe de 236.641 euros (IVA incluido) durante un año.

Según indica dicho contrato, el rescate y recogida de animales será de lunes a viernes no festivos, de 14:31 a 22:00 horas. La adjudicataria dispondrá de un servicio de atención rápida para la cobertura de las incidencias relacionadas con animales. Para la correcta prestación del servicio, el personal auxiliar deberá realizar rondas, por todo el término municipal, en un vehículo homologado de forma ininterrumpida. Los técnicos municipales podrán determinar las zonas que deben ser atendidas con mayor frecuencia. A partir de las 22:00 horas, la empresa deberá atender las situaciones de urgencias derivadas por el personal de la Policía Local, Extinción de Incendios, Salvamente y otros efectivos de seguridad. Durante los fines de semanas y los festivos, el servicio será de 10:00 a 18:00 horas.

El contrato hace especial hincapié en que para garantizar la prontitud en el servicio de rescate, recogida y protección –dada la urgencia con que es necesario atender los avisos de las fuerzas de seguridad–, el adjudicatario deberá garantizar un tiempo máximo de respuesta y llegada al Iugar de la incidencia como máximo de 60 minutos desde el momento del aviso.

Los animales que serán atendidos, según el pliego, serán perros y hurones que circulen por las vías y espacios públicos sin estar acompañados de ninguna persona que se responsabilice de su tenencia. También los gatos que no estén adaptados a la vida fuera del ámbito doméstico, sin incluir los felinos ferales pertenecientes a colonias de gatos asilvestrados. Los équidos y rumiantes que supongan un riesgo para la seguridad de las personas o el tráfico rodado. Por último, la fauna silvestre que accidentalmente haya podido introducirse en viviendas y locales públicos.

Sin embargo, quedan excluidos del objeto del contrato, los avisos del CECOP, Policía Local y Bomberos por presencia de animales muertos en la vía pública y en instalaciones municipales y privadas.

Cuando los especialistas intervengan un perro, un gato, un hurón o un equino, se pasará un lector de microchips homologado compatible con la Norma ISO 11785. En caso de que esté identificado, subraya el pliego, que se deberá contactar con el propietario dándole aviso para que recoja a animal en la dirección que le indique el adjudicatario del servicio: bien el lugar de localización o las instalaciones del adjudicatario.

Por contra, si el animal no lleva microchip y no presenta ninguna lesión, condición higiénicosanitaria deficiente o síntoma de enfermedad, será conducido a las instalaciones acondicionadas de las que disponga el adjudicatario.

En cualquier caso, los animales recogidos mediante avisos en Sevilla, deberán estar disponibles en el Centro Municipal de Protección y Control Animal el primer día hábil siguiente a su rescate y recogida, o en el lugar indicado por el personal responsable del contrato, tanto si se ha localizado y avisado al propietario como si no.

En ambos casos y para cada 24 horas que el animal esté albergado en las instalaciones del adjudicatario, los intentos de comunicación con el dueño tendrán que acreditarse mediante registros de llamada, “debiendo ser tres los intentos mínimos con un intervalo de diferencia mínima de tres horas”.