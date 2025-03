Csif pide al alcalde el cese del delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla ha dirigido un escrito al alcalde con el fin de solicitar el cese del titular de la delegación municipal de Recursos Humanos, una petición que vincula a “la continua obstrucción de los asuntos y al nulo proyecto de mejora” de los servicios vinculados a dicha delegación. En palabras del secretario de la sección sindical de CSIF, Rafael Román, la delegación de Recursos Humanos recae en la misma figura que la delegación de Seguridad Ciudadana: “esto, tal y como le trasladamos al alcalde en una reunión en julio de 2024, es un obstáculo que hasta la fecha se manifiesta insalvable para ejercer, con independencia, las políticas de Recursos Humanos que promuevan la organización y mejora de los servicios públicos municipales”.

Dicha comunicación señala asimismo la necesidad de garantizar los derechos y desempeño de la plantilla municipal, subrayando que se evidencia, como resultado claro en los presupuestos destinados a este capítulo, la falta de dotación presupuestaria de plantilla, así como la “cronificación” de vacantes. Estas circunstancias “impiden el normal ejercicio de la Función Pública a los empleados municipales”. Todo ello lleva a CSIF a solicitar “la urgente intervención del alcalde y que establezca independencia entre ambas delegaciones”.

La sección sindical del CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla cita en su escrito los hechos acaecidos durante la celebración de la Comisión de Fiscalización y Control del Ayuntamiento de Sevilla, con fecha de 13 de febrero de 2025. Respecto al cumplimiento de uno de los puntos del Acuerdo Marco de Negociación Colectiva por el Empleo --el vinculado al inicio y finalización de la negociación del Reglamento de Funcionarios, que tenía que haberse finalizado a finales de diciembre--, el delegado municipal leyó una relación de fechas, para justificar las mesas de negociación que se habían venido produciendo. Entre ellas, “mezcló actos de comisiones paritarias, comisiones negociadoras, mesas técnicas y mesas generales, tanto de empleados públicos como de funcionarios, en las cuales, en ninguna, se había tocado en lo más mínimo modificación o implementación de dicho reglamento de funcionarios”. En muchas de ellas, ni tan siquiera se puede tratar ese tema, “puesto que no es el ámbito”, recalca Rafael Román.

CSIF ve inasumible que el delegado del Área de Recursos Humanos “no sepa de lo que está hablando o, sabiéndolo, tergiverse la realidad” y ratifica así su petición de cese, “más aún, cuando detrás de la mencionada respuesta, se esconde un incumplimiento de un acuerdo de mesa de negociación y del pleno de la Corporación, con la trascendencia que dicho incumplimiento tiene sobre la plantilla y sobre los propios representantes públicos”. Por todo ello, CSIF entiende que la Delegación de Recursos Humanos está realizando “una pésima gestión de los recursos humanos municipales, generando malestar y desconfianza en la plantilla municipal y en esta sección sindical, y en consecuencia, dejando de dar servicios fundamentales a la ciudadanía”.

Desglose de carencias

El escrito presentado por CSIF al alcalde de Sevilla, se desglosan cinco argumentos principales para la petición de cese del responsable municipal. El primero es la falta de negociación colectiva, motivada por el hecho de que, de las más de 22 mesas celebradas, sólo cuatro han sido técnicas, por lo que no existe el debate técnico previo a cualquier negociación. El modus operandi que se ha instaurado desde la Delegación de Recursos Humanos ha consistido en convocar por la vía de urgencia, con pocas horas de antelación a la convocatoria, en demasiadas ocasiones sin la documentación pertinente o incompleta, no dando posibilidad de trabajar los contenidos, analizar la situación y consultar a los afiliados. “Mes tras mes, vemos cómo las propuestas no son atendidas, valoradas ni tenidas en cuenta: un total desprecio hacia la negociación, las secciones sindicales y la plantilla”. De hecho, esta sección sindical tiene en curso, en la Asesoría Jurídica de CSIF, una demanda por nula voluntad de negociación y atención a la consulta y participación de los representantes de los trabajadores, “lo cual es un derecho constitucional”.

En segundo lugar, la falta de cumplimiento de los acuerdos. De los 14 puntos del Acuerdo Marco para el Empleo y la Negociación Colectiva, no se ha cumplido prácticamente ninguno; “algunos cuentan con gran trascendencia e interfieren directamente en la peligrosa deriva que está tomando la Delegación de Recursos Humanos”. Entre estos puntos incumplidos, la falta de un calendario para la toma de posesión de procesos selectivos pendientes, de los mecanismos para la cobertura de bajas prolongadas, no destinar los ahorros presupuestarios a políticas de empleo, sino a "otros gastos”, y la falta de avance en la negociación del Convenio Colectivo y del Reglamento de Personal Funcionario.

Un tercer motivo se centra en los procesos selectivos y carrera profesional: retrasos excesivos en oposiciones de las escalas de Administración General, Administración Especial y Personal Laboral, en muy diferentes categorías; falta de promoción interna y abuso de adscripciones temporales, sin publicidad ni transparencia, sancionada por el Consejo Rector de la Transparencia de la Junta de Andalucía, a denuncia de CSIF; este organismo ha emitido resoluciones claras ante el incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

El cuarto aspecto es la incertidumbre existente en el cobro de productividades: “no se sabe cuándo se van a pagar, ni con quécriterios; esta indefinición afecta asimismo a los complementos de destino y valoraciones de puestos no actualizados”.

El quinto y último argumento es la recurrente insuficiencia de medios, con equipos informáticos obsoletos, programas de gestión de recursos humanos ineficientes y la falta de material básico, como vestuario e identificaciones. La Delegación de Recursos Humanos es también competente en Prevención de Riesgos Laborales y “no tiene clara directrices para que los servicios cumplan las observaciones en esta materia”.