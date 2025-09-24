Cuatro cruceros atracan este miércoles en el Puerto de Sevilla con más de mil cruceristas en total

Tres de los cruceros atracados en el Puerto de Sevilla

El Puerto de Sevilla recibe este miércoles de forma simultánea cuatro cruceros con un total de 1.010 pasajeros a bordo.

En el muelle de Las Delicias se encuentran atracados los cruceros: Azamara Journey, Corinthian, La Belle de Cadix y el Island Sky.

Procedente de Lisboa, el Azamara Journey realiza su segunda escala de esta temporada en Sevilla, con 677 pasajeros a bordo de EEUU, Reino Unido, Canadá y Australia, principalmente, que pondrán rumbo a Gibraltar a partir de las 20:00 de hoy.

Los cruceristas que han llegado a Sevilla a bordo del Corinthian son 93. El crucero tiene precista su salida este jueves 25 de septiembre con destino Gibraltar.

La Belle de Cadix, con puerto base en Sevilla, acoge 139 pasajeros (de Francia y Bélgica), que saldrán de la ciudad el viernes día 26 de septiembre.

En el muelle de Tablada, se halla atracado el Island Sky, que trae consigo 101 pasajeros -de Reino Unido, en su mayoría- y zarpará este miércoles a partir de las 18:00 rumbo a Tánger.