¿Cuánto cuesta un 'baby shower' en Sevilla?

Baby shower se refiere a un evento en el que futuros padres celebran en compañía de sus amigos y familiares la llegada de su bebé. El periodo de tiempo en el que este evento se suele llevar a cabo depende de la preparación de los asistentes y, especialmente, los organizadores (es decir, los mencionados futuros padres), aunque suele establecerse a partir del séptimo mes de embarazo.

El origen de este término se remonta a hace aproximadamente un siglo en Estados Unidos, con asistencia exclusivamente femenina. En estas celebraciones originalmente se intercambiaban experiencias y consejos con fin de ayudar a la embarazada a poder tener su hijo de manera segura y propicia. No obstante, en la actualidad el funcionamiento de un baby shower dista enormemente del protocolo original, puesto que ya no existe una exclusividad de género en el mismo, y se ha convertido en un concepto más orientado a la ayuda económica mediante regalos varios para tratar de amenizar los efectos del embarazo, parto y, por supuesto, primeros meses del bebé sobre el presupuesto de los padres.

Si bien su origen norteamericano ha provocado que fuera durante décadas un concepto sólo presente en la cultura y sociedad de la nación estadounidense, en la actualidad se ha extendido internacionalmente hasta llegar al punto de ser una celebración muy popular en todo el mundo, y esto, evidentemente, incluye nuestro país, y más concretamente, nuestra ciudad.

Si quieres celebrar tu baby shower en Sevilla, anótate estos locales y sus tarifas, aunque encontrarás otros muchos por toda la ciudad en caso de que no te convenzan nuestras sugerencias. Además, recuerda que financiar esta celebración no es necesariamente obligatorio para los futuros padres, puesto de acuerdo con el protocolo contemporáneo también puedes repartir el presupuesto con los invitados si no dispones de los recursos necesarios. Aquí podrás hacerte una idea de cuánto te costaría esta celebración dependiendo de si prefieres una velada más íntima y sencilla o un evento con música y catering a tu gusto.

Para informarnos la decoración de este evento, especialmente por si decides celebrarlo directamente en casa, hemos contactado con Martín Flores S.L.. Este establecimiento de artículos para fiestas y celebraciones en el número 74 de la calle Pureza podrás encontrar todo tipo de globos y decoraciones. Su intervalo de precios, sujeto a las características de este evento, oscila entre los 20 y 100 euros, incluyendo más o menos productos según el presupuesto de los futuros padres y sus invitados y el tipo de celebración que quieran organizar. Si necesitas contactar con ellos visita su web, donde te asesorarán por diferentes vías como WhatsApp o correo electrónico para ayudarte a organizar un baby shower a tu gusto y preferencia.

Si por otra parte prefieres alquilar un local como escenario para tu celebración, hemos contactado con Garfio Sevilla, en el número 17 de la calle Profesor Manuel Olivencia Ruiz, destinado a todo tipo de eventos para toda la familia, incluyendo, por supuesto, baby showers. Sus precios dependen del día de la semana en el que quieras organizar la fiesta:

De lunes a jueves, alquilar sus instalaciones sale a 70 euros .

. Los viernes, a 90 euros .

. Los fines de semana, cuando hay más de manda de la habitual, te costará 120 euros.

Para cualquier duda, no dudes en visitar su web, donde te facilitarán varias vías de contacto mediante las cuales asesorarte.

Si quieres culminar este evento con un servicio de catering, recuerda que puedes contactar con Los Mellizos, quienes nos han proporcionado información sobre el presupuesto hipotético de un baby shower, el cual tendría un precio de 45 euros por persona. Este grupo tiene amplia experiencia eventos de todo tipo, y ofrecen a sus clientes diferentes vías de contacto en su web. Quizás puedan ser tus aliados en la misión de montar una celebración de escándalo.

Por otra parte, si buscas una fiesta por todo lo alto en homenaje al bebé que está en camino, podrías contratar a un DJ. Nosotros hemos optado por contactar con Ohho Animaciones, quienes ofrecen servicios de DJ con equipos de música y otros muchos elementos que convertirán tu baby shower. Sus tarifas son de 400 euros por 2 horas de servicio. Si te parece buena idea, recuerda visitar su web para cualquier duda y te atenderán sin problemas en los horarios establecidos.

Con estas sugerencias, puedes hacerte una idea del precio aproximado de todo tipo de baby showers, desde los más relajados a otros que harán que los futuros padres y sus allegados celebren por todo lo alto la llegada de una etapa de la vida que marca eternamente a cada persona.