Cultura y movilidad, ejes de una conferencia para impulsar la visibilización de las personas con discapacidad

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (COCEMFE Sevilla) y Akida International Film Festival apuestan por la normalización de las personas con discapacidad, a través de una herramienta de sensibilización como es el cine. Además de destacar el papel de los cuidadores en la integración de estas personas y su labor en la movilidad de las mismas.

La Conferencia inclusiva y cultural, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, y con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, se ha celebrado contando con la intervención de la directora general de Participación e Inclusión Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Almudena García; y la directora general de Barrios de Atención Preferente y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, Rosa Mª Siverio.

Padres de hijas con discapacidad han aportado sus testimonios haciendo hincapié en la lucha diaria, destacando las dificultades que se encuentran en el tema de la movilidad a la hora de trasladarlas de un lugar a otro, la accesibilidad a servicios, el tratamiento no empático, etc. No obstante, han subrayado la fuerza, las ganas y la superación, tanto de ellos mismos como de sus hijas, en el desarrollo de una vida que es diferente pero que los llena de orgullo por verlas avanzar y conseguir sus propios logros.

En la conferencia, también se ha abordado la accesibilidad universal y las acciones que desde COCEMFE Sevilla se han realizado respecto a espacios públicos compartidos, tema de este año de la Semana Europea de la Movilidad. Así, el responsable de Accesibilidad de la Federación, Tomás Martín-Javato ha abordado la situación de encierro que viven muchas personas por no poder salir de sus casas durante años. En este sentido, ha explicado que la accesibilidad universal se tiene que conseguir desde los hogares hasta los lugares de destino donde se realicen actividades.