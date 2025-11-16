Cumbre mundial del atún en Sevilla

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), integrada por más de 60 países, celebrará en Sevilla, desde este lunes 17 hasta el 24 de noviembre, su asamblea anual, en la que se negociará el futuro de la pesca de especies tan emblemáticas como el atún rojo, el bonito o el pez espada.

La reunión, que se desarrollará en formato híbrido, tendrá como eje central la negociación sobre el atún rojo del Atlántico oriental y del Mediterráneo, una especie que ha mostrado una notable recuperación y para la que España reivindica un incremento de las capturas.

La ICCAT, también conocida como CICAA, es la organización regional pesquera intergubernamental encargada de gestionar las poblaciones de peces altamente migratorios, especialmente los atunes. Más de 60 naciones forman parte de este organismo, y en él la Comisión Europea negocia en nombre de los 27 países de la UE.

El atún rojo, en el centro del debate

El reparto de las cuotas de pesca del atún rojo será el gran punto de fricción. Los informes científicos de ICCAT avalan un posible incremento de cuota, situado entre el 12 % y el 20 %, según confirmó su presidente, Ernesto Penas, en una entrevista en el pódcast Efeagro Punto de Encuentro.

Actualmente, el Total Admisible de Capturas (TAC) ronda las 40.000 toneladas anuales, de las cuales España es el país europeo con mayor cupo, con 6.783,67 toneladas. El Gobierno español defiende un aumento del 19,3 %, acorde con los datos de recuperación.

En España la pesca del atún rojo se reparte entre la flota de cerco, las almadrabas, los barcos de cebo vivo del Cantábrico, los cañeros de Canarias y las artes menores del Mediterráneo y del Estrecho. Es considerado un caso de éxito en gestión pesquera, tras años de restricciones y recortes.

Sin embargo, Penas advierte de que los países “no pueden fallar ahora” en su gestión. En la negociación se enfrentarán los países con tradición pesquera y derechos históricos —como la Unión Europea o Japón— y un grupo de naciones emergentes que buscan desarrollar su flota.

Otras especies sobre la mesa

Además del atún rojo, ICCAT debatirá sobre el bonito, actualmente en situación excelente, el pez espada, con mejores datos en el norte que en el sur, y varias especies de tiburones, algunas en riesgo por sobreexplotación.

También se abordará la gestión de los atunes tropicales destinados a conserva, como el rabil o el patudo. Según Julio Morón, director gerente de OPAGAC, la situación de estas pesquerías es “buena”, por lo que el sector confía en un aumento de la cuota de patudo y reclama eliminar la veda de los FAD, al entender que no existe una razón técnica para mantenerla.