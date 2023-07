Los defensores de la eficiencia energética

La eficiencia energética está a la orden del día y no es para menos. Los expertos buscan soluciones para reducir la huella de carbono, las instituciones proponen medidas para que los edificios sean más sostenibles y la ciudadanía trata de encontrar fórmulas para ahorrar lo máximo posible. Lo cierto es que se ha creado una revolución sin precedentes alrededor de la sostenibilidad y las previsiones son halagüeñas en cuanto a este tema: en España, la economía verde empleó a medio millón de profesionales en 2019, un número que podría triplicarse en ocho años.

Una compañía dedicada a la materia mudó su sede desde Dos Hermanas a ese gran enjambre de la innovación que es el Parque Científico Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja) hace apenas seis meses. 2GF Solutions inició su andadura en 2020 y se ha centrado en dar soluciones técnicas a la eficiencia energética. Pero también están especializados en la ecomovilidad y en la comercialización de mobiliario sostenible para las ciudades inteligentes del futuro, las conocidas como smart cities.

Una startup que parte de una idea compartida por el licenciado en empresariales Juan Manuel Gómez y el ingeniero industrial Gonzalo Gómez. Dos hermanos que compartían inquietudes por defender un proyecto propio que ya cuenta con dos sedes: en la capital hispalense y en Madrid.

"Nuestras líneas de negocio son el desarrollo y ejecución de proyectos fotovoltaicos para el autoconsumo, principalmente industrial. También somos consultoría energética y ayudamos a nuestros clientes a elegir la mejor opción, dentro del mercado de las comercializadoras que existen, en función de sus necesidades", explica Gonzalo Gómez a este periódico, quien señala que, en cuanto a ecomovilidad, están adheridos al proyecto eCity Sevilla. Concretamente, pertenecen a los grupos de trabajo de sostenibilidad y movilidad.Para esta iniciativa han presentado un módulo para el estacionamiento de bicicletas y patinetes eléctricos.

Un solución que también han defendido en el congreso internacional Global Mobility Call en Madrid. Aunque todavía no hay ninguna física, se trata de una estructura metálica que sigue el concepto de marquesina de autobús, "a la que hemos incorporado paneles fotovoltaicos en su cubierta para la generación de electricidad", señala el cofundador. Han añadido también a este módulo "baterías para acumular la generación que no se consuma en los puntos de carga" y han incorporado "puntos de carga para patinetes eléctricos y bicicletas desarrollados específicamente para esto". El resultado es una estructura totalmente autosuficiente, que no necesita de obra previa alguna y que se puede transportar a cualquier ubicación que se designe.

Además, en mayo inauguraron en el legendario Circuito de Le Mans (Francia) una instalación fotovoltaica muy singular e innovadora para su uso en el paddock de FIM en el MotoE World Championship: "Es singular por el carácter temporal, ya que se montará y desmontará en ocho localizaciones diferente por toda Europa".

Aunque las empresas son sus clientes potenciales, Gonzalo Gómez admite que en el plano de consultoría energética e instalación fotovoltaica, otra de sus áreas clave, están abriendo el foco a los particulares desde que arrancó el año: "Nuestra actividad principal son las empresas, pero también estamos barajando el estudio del consumo de particulares para ofrecerles las mejores recomendaciones".

¿Cómo hacer que Sevilla sea más eficiente?

El cofundador de la compañía no duda en afirmar que hay un boom positivo en cuanto a la cifra de instalaciones fotovoltaicas, aunque propone "valorar las cubiertas ya existentes para darles un segundo uso", en lugar de crear nuevas infraestructuras a las afuera de la ciudad para generar electricidad y verterla a la red. Además, sugiere la implantación de instalaciones fotovoltaicas sobre las cubiertas que estén habilitadas y libres en pabellones deportivos y en edificios administrativos que sean propiedad del Consistorio hispalense con el objetivo de crear un entorno sostenible. En definitiva, "propongo transformar las infraestructuras ya existentes en la ciudad para hacerla más sostenible".

El 'boom' de las renovables

En los tres años de actividad de la empresa, el fundador reconoce que la ciudadanía ha tomado una mayor concienciación sobre la importancia del ahorro energético, acelerada también por el aumento del coste eléctrico. "Hay que tener cuidado con este boom para que no proliferen los mensajes erróneos", explica Gonzalo Gómez y señala que "una comunidad energética bien administrada debe tener un gestor que valore el consumo de cada vivienda durante las horas de sol para llegar a una medición del consumo total". De este modo, la instalación fotovoltaica se calcula en base a dos premisas: este consumo total y el espacio disponible en el edificio.

Aunque se trata de una industria emergente y con una amplia oferta, tienen claro que "hay mucha competencia que no es buena para el sector" y, como expertos en la materia, tienen claros sus objetivos: empezar a acometer proyectos en Portugal, aumentar su facturación en un 20% respecto al año pasado y ampliar su plantilla en 2024.