Denuncian la agresión a un conductor de Tussam por parte de dos personas

La Agrupación Sindical de Conductores (ASC) de la empresa de transportes urbanos de Sevilla (Tussam) ha denunciado este martes la agresión a un conductor por parte de dos personas que califica de "dos energúmenos".

En la red social X se denunció este hecho con la versión de que el conductor se bajó para tomar datos por un golpe en el vehículo y fue agredido por dos personas, una le dio una torta en la cara y "otra por la espalda le ha hecho una llave mataleón hasta dejarlo casi sin respiración".

El sindicato de conductores recuerda que hace poco más de un mes volvieron a sufrir dos agresiones, tras las cuales convocaron un paro que fue suspendido ante el compromiso de la empresa Tussam y del alcalde de Sevilla de iniciar acciones por la seguridad de los conductores.

"Hoy ha quedado de manifiesto que ese compromiso ha sido una farsa, otro burdo engaño del gerente y que de nuevo nos han dejado a los pies de los caballos, dado que no ha cumplido ni uno solo de los compromisos ni hay intención de cumplirlos", denuncia este sindicato de Tussam.

"Desde ASC manifestamos nuestra profunda repulsa ante estos engaños a los que nos ha sometido el gerente de Tussam y el alcalde de la ciudad, esperando que cualquier medida que tomemos al respecto sea entendida desde la comprensión por la ciudadanía y con la misma repulsa ante los engaños del gerente y los políticos".

"Por último no queremos dejar pasar que al margen de jugar con la seguridad de los conductores, también juegan con la seguridad de los usuarios del tranvía al no reparar elementos que afectan a la seguridad directa de las unidades".