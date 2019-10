Un derbi atípico que terminó en tablas

EL primer derbi de la temporada acabó en tablas. Lo arbitró Francisco García Cabello, fundador del Foro Recursos Humanos, que moderó el encuentro entre Anselmo Presencio y Jesús Iglesias, los respectivos directores de dicho departamento en el Sevilla y el Betis. Antes, Nieves Peño, de la Liga de Fútbol Profesional, habló de su particular viaje desde la Psicología Industrial, su especialidad, a este mundo que va mucho más allás de los goles. Una Liga presente en más de cuarenta países y con un personal que duplica en número a todas las plantillas de Primera.

Tiene razón Miguel Rus, presidente de los empresarios sevillanos. Nada moviliza tanto como el Betis y el Sevilla en esta ciudad. No había ni un asiento libre en la sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol. Sevillanito que vienes al mundo, te guarde Dios, uno de los dos equipos ha de helarte el corazón. Los representantes de Betis y Sevilla no decepcionaron a la hinchada. El árbitro, en esta ocasión, hizo muy bien en no pasar desapercibido.

Hay curiosos cruces. Anselmo Presencio (Sevilla, 1974), responsable de Recursos Humanos del Sevilla, nació en la Palmera (clínica de Fátima). Jesús Iglesias (San Fernando, 1982), su colega del Betis, es paisano de cuna de Monchi, director general deportivo del eterno rival. A Iglesias lo fichó el Betis... del Atlético de Madrid, donde vivió la histórica mudanza del Vicente Calderón al Wanda Metropolitano, obra de los arquitectos sevillanos Cruz y Ortiz. “Su experiencia nos puede ser de mucha ayuda en el ambicioso proyecto que el Sevilla tiene con sus nuevas instalaciones”, dice Anselmo.

Los días de precepto en sus empresas son de goles, polémicas, victorias y derrotas. “Una gestión profesional basada en emociones es un poco peligrosa”, dice Iglesias, convencido de que “el luto o la celebración debe durar un día, no más”. Reconoció la ayuda que ha recibido de Anselmo, el sevillista, “en el aterrizaje en una ciudad como Sevilla, con tanto carácter y tanta intensidad”.

Trabajan en unas empresas atípicas, equipos donde reina el presidente y gobierna el entrenador mientras los resultados le dejen. “El entrenador no deja de ser un director de recursos humanos”. Ambos equipos están inmersos en la digitalización y la mayor incorporación de la mujer. Anselmo puso énfasis en un proyecto de igualdad y diversidad. “El presidente y el vicepresidente del Betis”, dice Iglesias, “ya son empresarios de éxito y en sus empresas tienen departamento de Recursos Humanos”.

Los dos proceden del ámbito juridico. Anselmo Presencio coincidió en Derecho con Susana Díaz y Beltrán Pérez.Jesús Iglesias se licenció en Ciencias del Trabajo. En el animado coloquio posterior intervino el responsable de Recursos Humanos del Getafe, finalista de la Copa del Rey que ganó el Sevilla en 2007, año del centenario del Betis. “Antes sólo había tres equipos con este departamento, Madrid, Barça y Atlético”, contó Iglesias, que celebró que el Sevilla apostara por una tarea que resumió su colega. “Se trata de demostrar que somos profesionales, que somos humanos y somos cercanos”. “Habéis aguantado hasta el minuto 90”, dijo el moderador.

El derbi de verdad se juega en Heliópolis el 10 de noviembre, el día de las elecciones. El domingo hay un derbi simbólico: la Peña Bética Rafael Gordillo del Polígono San Pablo celebra su cuadragésimo aniversario –se inauguró cuando su titular tenía 22 años– y en Nervión se inaugura la Peña Sevillista Koke Andújar, un futbolista con inquietudes literarias que fue el héroe en la final contra el Liverpool, juega en el Levante y estará arropado por un buen número de escritores y el productor de cine Gervasio Iglesias.