Se derrumba lo que quedaba de la torre Mapfre de Sevilla al colapsar cuatro plantas de la estructura

Las cuatro plantas que quedaban en pie de la Torre Mapfre se han derrumbado la tarde de este lunes al colapsar la estructura. No hay constancia de personas heridas, aunque sí varios coches aparcados en el garaje de unos bloques cercanos han resultado dañados. La zona ha quedado acotada, pero en principio no parece que se haya dañado la estructura del bloque contiguo. Los trabajos de demolición de la torre, que empezaron en mayo, estaban ya en una fase muy avanzada.

Según informaron fuentes municipales, el derrumbe provocó daños en algunos muros del aparcamiento subterráneo del bloque más próximo. Varios vehículos que estaban en ese momento en el aparcamiento sufrieron desperfectos y fueron alcanzados por cascotes y escombros. No había nadie en ese momento en el parking. Los Bomberos están en el lugar de los hechos comprobando la estructura del edificio, que parece estar en buen estado. No se compromete la seguridad ni la habitabilidad del mismo, por lo que los vecinos no tendrán que ser desalojados. El edificio está en la calle Ronda de los Tejares, en Triana, muy cerca de la Basílica del Cachorro.

Así se han desplomado los restos del Edificio Mapfre de Sevilla / Emergencias Sevilla

La Policía Local de Sevilla está recopilando información para la instrucción de diligencias. La zona está acotada para facilitar los trabajos, pero en principio todos los efectivos de los servicios de emergencias estaban muy tranquilos, al no haber nadie bajo los escombros. Un vecino grabó el momento del derrumbe. La estructura colapsó y se vino abajo, provocando una gran nube de polvo.

Varios vecinos relataron que el momento en el que lo que quedaba del edificio se vino abajo fue como "un bombazo" o como un "terremoto". Sintieron un gran estruendo y sus casas temblar. Eran poco más de las cinco de la tarde. Aseguran que no es la primera vez que se derrumba parte del edificio antes de lo previsto y que ya incluso habían comunicado el riesgo que existía al Ayuntamiento. La parte buena, sostienen, es que con el derrumbe de este lunes han concluido por la vía rápida los trabajos de demolición.

"En principio nos han dicho que nuestras casas están bien. Ha sido un susto bastante grande. El edificio está pegado al nuestro. Parece que no tendremos que pasar la noche fuera", aseguró Juan José, uno de los residentes en el inmueble colindante. Numerosas personas salieron de sus casas por precaución, sin que los Bomberos dieran la orden de desalojo. El espacio que ocupaba la torre es ahora un solar lleno de escombros en el que se aprecia la destrucción y un gran socavón en el centro. Algunos de los residentes comentaron lo ocurrido en las redes sociales "Vivo al lado de la torre Mapfre y han demolido tanto hace unos minutos que ha temblado el bloque entero, parecía un bombardeo gordo", apuntó un usuario en X, antes Twitter.