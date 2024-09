Este es el destino ideal para el otoño que recomienda 'The Telegraph'

Cada vez son más los británicos que eligen Sevilla como su destino ideal para una escapada de fin de semana, según destaca un reciente artículo publicado en The Telegraph. Este prestigioso periódico, uno de los más leídos en Reino Unido, ha elaborado una guía detallada sobre cómo disfrutar de 48 horas en nuestra ciudad durante los últimos meses del año, resaltando su riqueza arquitectónica, su gastronomía de primer nivel y, por supuesto, el flamenco.

Con el título "Cómo pasar un fin de semana otoñal perfecto en Sevilla", el artículo invita a los lectores del Reino Unido a descubrir la Sevilla del último trimestre del año, un momento en el que la ciudad ofrece una "atmósfera más tranquila y agradable" tras los intensos meses de verano. Lo que más seduce de la capital hispalense, según The Telegraph, es la "fusión entre la historia viva de Sevilla, con su legado árabe, romano y gótico, y la vibrante vida moderna que llena sus calles y bares de tapas".

Encanto histórico y cultura flamenca, los grandes atractivos

El texto elogia lugares emblemáticos como el Real Alcázar, descrito como una joya mudéjar que transporta a los visitantes a la época de reyes y califas. También se menciona su aparición como escenario en la popular serie Juego de Tronos. Por otra parte, y como es habitual, destaca la monumental Catedral y su Giralda, que ofrecen una experiencia única con "vistas privilegiadas" desde las alturas de la ciudad. Además, recomienda perderse por las calles del Barrio de Santa Cruz y disfrutar de sus plazas.

La calle Mateos Gago atestada de turistas / Juan Carlos Vázquez

Uno de los mayores atractivos para los británicos, según el artículo, es la cultura flamenca. En este sentido, la Bienal de Flamenco aparece como un "evento de referencia internacional que coincide con la temporada otoñal". The Telegraph destaca la posibilidad de asistir a espectáculos en lugares únicos como el Monasterio de la Cartuja o el Muelle Camaronero, en el barrio de Triana, ofreciendo a los viajeros una experiencia que combina arte, historia y pasión en un solo evento.

La gastronomía, un punto fuerte en la experiencia británica

Los turistas británicos también quedan cautivados por la oferta gastronómica de la ciudad. El artículo subraya la importancia de seguir el ejemplo de los locales y descubrir pequeñas tabernas y bares en barrios como Triana o La Macarena, donde las cañas y tapas sorprenden tanto por su sabor como por su precio.

Se destacan locales como La Azotea y Palo Cortao, recomendados para probar desde platos tradicionales hasta creaciones más contemporáneas. Según The Telegraph, Sevilla es el lugar perfecto para disfrutar de la gastronomía andaluza en su máximo esplendor, desde mariscos frescos hasta tapas vanguardistas.

Amplia oferta de eventos culturales

Además de la Bienal de Flamenco, otro de los atractivos otoñales que The Telegraph recomienda a sus lectores es el Festival de Cine Europeo, que se celebra en noviembre. Los británicos tienen la oportunidad de sumergirse en una programación diversa que incluye películas, documentales y cortometrajes de toda Europa, además de proyecciones especiales y charlas con cineastas. La pieza resalta cómo este evento convierte a Sevilla en un punto clave para el cine de autor y la cultura europea.

Por último, destaca la creciente popularidad de Open House Sevilla, un evento que permite acceder a espacios históricos y modernos normalmente cerrados al público. Para los británicos, ávidos de descubrir el patrimonio arquitectónico, esta es una oportunidad única de ver por dentro joyas como el Hospital de las Cinco Llagas o el Pabellón de Portugal de la Expo de 1929.

48 horas "perfectas" en Sevilla, según 'The Telegraph'

El primer día en Sevilla, según The Telegraph, comienza con una visita al Real Alcázar, donde los turistas pueden disfrutar de la arquitectura mudéjar y pasear por sus jardines. A pocos pasos, la Catedral y la Giralda impresionan con su tamaño y vistas panorámicas. Para almorzar, el artículo recomienda probar tapas modernas en La Azotea. Por la tarde, el paseo continúa por la Fábrica de Tabacos y el Parque de María Luisa, terminando en Plaza de España. La cena, en el restaurante Seis, y un cóctel en la terraza del hotel EME completan el primer día.

Un grupo de turistas pasea por el entorno de la Catedral / Juan Carlos Vázquez

El segundo día está dedicado al barrio de Triana, famoso por su tradición alfarera. La visita al Museo de Cerámica y el mercado de Triana permite conocer la riqueza local. La iglesia de Santa Ana también es parada obligada, con su historia vinculada a las patronas de Sevilla. Para almorzar, el artículo sugiere el restaurante Palo Cortao, conocido por su selección de vinos de jerez y platos de temporada.

Por la tarde, The Telegraph invita a los viajeros a disfrutar del ambiente alternativo en la Alameda de Hércules, antes de regresar a Triana para vivir un auténtico espectáculo flamenco en Taberna La Quedá, un cierre perfecto para una inmersión completa en la cultura sevillana.

Azulejos, tortas de Inés Rosales y otros souvenirs

Otro aspecto que destaca The Telegraph es la posibilidad de llevarse a casa un pedazo de Sevilla. Los azulejos, famosos en toda Andalucía, son uno de los recuerdos más recomendados. Para ello menciona la tienda Cerámica Triana, situada junto al Centro Cerámica Triana, un lugar "imprescindible para adquirir estas coloridas piezas de arte local, hechas a mano y con siglos de historia detrás". Además, la publicación sugiere visitar Populart en Santa Cruz para aquellos interesados en antigüedades de gran valor.

Pero no todo se queda en la cerámica. Las icónicas tortas de aceite de Inés Rosales, especialmente las de sabor a naranja de Sevilla o limón, son otro de los productos que no pueden faltar en la maleta de los británicos según The Telegraph. La tienda, que lleva más de un siglo siendo una referencia en la ciudad, también ofrece una selección de productos gourmet de la región, como vinos de Cazalla de la Sierra o aceites de oliva virgen extra como el famoso Castillo de Canena.

Sevilla, en el radar turístico británico

El artículo refleja cómo Sevilla se ha consolidado como un destino turístico de primer orden para los británicos, gracias a su mezcla de tradición y modernidad, y al encanto que ofrece especialmente en los meses otoñales. Este tipo de reportajes no solo incrementa el interés de los turistas internacionales por nuestra ciudad, sino que también pone en valor la riqueza cultural y patrimonial de la ciudad.