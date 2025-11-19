Desarticulada en Sevilla una de las bandas de aluniceros más activas del sur de España

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado, en una operación conjunta desarrollada en la provincia de Sevilla, a uno de los grupos de aluniceros más activos del sur de España. A la organización se le atribuyen más de 25 robos cometidos en menos de tres meses en establecimientos de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz.

En el operativo se ha detenido a siete miembros del grupo criminal, asentado en Sevilla capital y especializado en robos con fuerza mediante el método del alunizaje utilizando vehículos previamente sustraídos. Su actividad era especialmente intensa, llegando en algunas noches a desvalijar hasta cuatro comercios.

La investigación arrancó a comienzos de agosto, cuando los agentes tuvieron conocimiento del robo de un vehículo en Lebrija, que fue empleado esa misma madrugada para irrumpir en cuatro establecimientos. Las primeras pesquisas permitieron constatar que el grupo sustraía diferentes vehículos específicos para perpetrar cada uno de los alunizajes.

Con el avance de la investigación, los agentes identificaron al entramado responsable de la sustracción de vehículos y de los posteriores robos. Los locales de hostelería se encontraban entre sus principales objetivos, principalmente por la posibilidad de apoderarse de máquinas recreativas con premio programado, las conocidas tragaperras, uno de los botines más codiciados por su alto valor económico.

En la fase final de la operación se detectó un cambio en los objetivos del grupo, que pasó a centrarse en establecimientos de alimentación gourmet especializados en productos ibéricos de alto valor y en tiendas de venta de bicicletas de gama alta.

Los registros efectuados en varios domicilios de Sevilla capital y en viviendas de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra permitieron intervenir una importante cantidad de productos ibéricos, bicicletas de elevado valor económico y varias máquinas recreativas. También se localizaron herramientas y ropa empleadas en los robos, dispositivos inhibidores de alarma y arranque de vehículos, armas largas y una plantación indoor con más de 290 plantas de marihuana.

Tras los registros se procedió a la detención de los siete integrantes del grupo, todos con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública.

Puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Lebrija, se decretó prisión provisional para cinco de los detenidos, mientras que los otros dos quedaron en libertad con cargos.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada Patrimonial (EDOP) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, junto con el Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Sevilla y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva.