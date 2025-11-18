Cinco detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en viviendas del Aljarafe

La Guardia Civil ha conseguido desarticular una organización criminal dedicada al cultivo de marihuana en la comarca sevillana del Aljarafe. En la operación denominada Triguana, desarrollada el 18 de noviembre los agentes han detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, incautando más de 20 kilogramos de cogollos y casi 4 kilogramos de picadura de marihuana.

La investigación se puso en marcha cuando los agentes detectaron movimientos sospechosos con altas medidas de seguridad por parte de varios individuos. Tras establecer un dispositivo de vigilancia discreta sobre el presunto cabecilla, los investigadores comprobaron cómo los integrantes transportaban material entre distintas viviendas utilizadas para el cultivo indoor, mientras otros miembros establecían puntos de control para detectar posible presencia policial.

Tras reunir suficientes pruebas, la Guardia Civil procedió a realizar entradas y registros en dos inmuebles ubicados en las localidades de Gines y Gelves. Durante la intervención se encontraron 20.286 gramos de cogollos y 3.800 gramos de picadura de marihuana listos para su distribución, además de 560 plantas en diferentes fases de crecimiento y 464 esquejes.

Los agentes también decomisaron 3.000 euros en efectivo y numerosa maquinaria de iluminación, refrigeración y secado necesaria para el cultivo y tratamiento de la droga. Durante el registro se descubrieron conexiones fraudulentas ocultas al sistema eléctrico que permitían mantener activas las plantaciones sin levantar sospechas, evadiendo así los controles de la compañía eléctrica.

Según han informado fuentes de la investigación, la banda criminal contaba con una estructura perfectamente jerarquizada y altas medidas de seguridad tanto en sus desplazamientos como en los inmuebles utilizados para el cultivo. Esta organización permitía a sus integrantes detectar posible vigilancia policial durante el desarrollo de su actividad ilícita.

La operación, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Gines, ha concluido con la puesta a disposición judicial de los cinco detenidos por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y un delito de defraudación de fluido eléctrico.