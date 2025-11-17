Un accidente de tráfico obliga a cortar la circulación en la Avenida San Francisco Javier

La Policía Local, los Bomberos y los servicios sanitarios del 061 están interviniendo a primera hora de este lunes en un siniestro vial registrado en la confluencia entre la avenida San Francisco Javier y la avenida Ramón y Cajal, una de las zonas con mayor intensidad de tráfico de la capital. Como consecuencia del accidente, la circulación permanece cortada en la avenida San Francisco Javier en sentido hacia Diego Martínez Barrios, lo que está generando importantes retenciones en el entorno. Además, varias líneas de Tussam han tenido que ser desviadas para garantizar la seguridad y facilitar las labores de los equipos de emergencia, según informa la cuenta municipal Emergencias Sevilla en sus redes sociales.

De este modo, la Policía Local ha pedido a los conductores que extremen la precaución y sigan en todo momento las indicaciones de los agentes hasta que la vía quede completamente despejada.

Corte de la SE-20 por la borrasca Claudia

El accidente se produce después de que este dommingo 16 de noviembre, el Ayuntamiento de Sevilla cortara la SE-20 después de los daños provocados por el reciente temporal Claudia, que ha generado 380 incidencias en toda la provincia. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el Consistorio precisó que el corte afecta al tramo comprendido entre la barriada de Valdezorras y la carretera de Brenes, así como desde la glorieta próxima a RTVE hasta la glorieta de la Avenida de la Biología.

En este sentido, ha indicado que la ciudadanía será informada por los canales oficiales cuando la vía pueda reabrirse. El sábado, la Policía Local de Sevilla ya activó varios desvíos en la SE-20 debido a los daños que la lluvia había causado en la calzada. Emergencias Sevilla explicó en redes sociales que los servicios operativos continúan trabajando para reparar los desperfectos y restablecer la circulación lo antes posible. Mientras tanto, la Policía Local aconseja a los conductores seguir las indicaciones de los agentes durante el tiempo que duren las intervenciones.