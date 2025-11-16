La SE-20 seguirá cortada por los desperfectos provocados por la borrasca 'Claudia'

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este domingo, 16 de noviembre, que la SE-20 continuará cerrada tras los desperfectos ocasionados por el reciente temporal Claudia que ha dejado un total de 380 incidencias en la provincia sevillana.

Según ha detallado el Consistorio en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la SE-20 continuará cortada desde la barriada de Valdezorras hasta la carretera de Brenes y desde la glorieta junto a RTVE hasta la glorieta de la Avenida de la Biología.

Bajo este contexto, ha señalado que se informará a la ciudadanía desde canales oficiales de su reapertura. El pasado sábado, la Policía Local de Sevilla activó desvíos en varios tramos de la SE-20 debido a desperfectos en la calzada ocasionados por las precipitaciones registradas en los últimos días.

Según informó Emergencias Sevilla en sus redes sociales, los servicios operativos trabajan para reparar los daños y restablecer el tráfico en cuanto sea posible. Asimismo, la Policía Local recomendó a los conductores seguir las indicaciones de los agentes durante el tiempo que duren las actuaciones.