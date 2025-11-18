El estadio de La Cartuja continuará siendo el escenario de la final de la Copa del Rey hasta el año 2028, tras el acuerdo de renovación alcanzado entre la Junta de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La decisión mantiene en Sevilla una de las citas más emblemáticas del fútbol español, consolidando la proyección del recinto andaluz como sede estable del torneo. En 2026, la final se disputará el 25 de abril, una fecha que coincidirá con el sábado de Feria, lo que convertirá esa jornada en un día de especial relevancia para la ciudad.

Desde 2020, La Cartuja ha acogido seis finales consecutivas de la competición copera, incluida la edición aplazada por la pandemia, y suma en total siete finales en su historial, contando también la disputada en 1999, cuando el Valencia se impuso al Zaragoza.