Detenido un joven de 23 años cuando intentaba robar en un coche en la Macarena

Detenido un joven de 23 años sorprendido cuando robaba en el interior de un coche en el distrito Macarena.

La Policía Local ha detenido, in fraganti, a un varón de 23 años cuando cometía un robo en el interior de un vehículo en el distrito Macarena, en Sevilla capital.

Los hechos se produjeron en la calle Perafán de Rivera, donde los agentes fueron alertados de la presencia de un individuo sospechoso en el interior de un turismo. Al llegar al lugar, los efectivos sorprendieron al joven mientras intentaba sustraer objetos del vehículo, procediendo de inmediato a su detención, según informa el Consistorio a través de Emergencias Sevilla.

Tras ser arrestado, el detenido fue trasladado a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.