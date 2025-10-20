Detenido en Sevilla por arrojar a su mujer de un vehículo en marcha

La Policía Nacional ha detenido a un hombre británico en Sevilla como presunto autor de un grave caso de violencia machista tras arrojar a su mujer de un vehículo en marcha, provocándole diversas lesiones. Según fuentes policiales, el agresor además amenazó con matar a la víctima y a los tres hijos menores de edad de la pareja que viajaban en el coche durante el incidente.

El suceso tuvo lugar en la Ronda Super Norte de Sevilla, cuando la víctima fue empujada fuera del automóvil mientras estaba en movimiento. La rápida respuesta al aviso recibido a través del teléfono de emergencias 112 este lunes permitió a los agentes activar un dispositivo de búsqueda inmediato. Varios testigos que se encontraban en las inmediaciones auxiliaron a la mujer hasta la llegada de los efectivos policiales.

Tras el violento episodio, el sospechoso continuó la marcha con los tres menores a bordo del vehículo, realizando posteriormente varias llamadas a la víctima en las que profería amenazas de muerte contra los niños y contra sí mismo, lo que intensificó la urgencia de la intervención policial.

Operativo de búsqueda y rescate

La coordinación entre diferentes unidades policiales resultó fundamental para localizar e interceptar el automóvil en el que viajaban el agresor y los menores. Los agentes consiguieron detener al presunto autor de los hechos y garantizar la integridad física de los niños, quienes afortunadamente se encontraban en perfecto estado cuando fueron rescatados.

Atención a la víctima y consecuencias judiciales

La mujer, que presentaba múltiples lesiones como consecuencia de la caída desde el vehículo en marcha, fue trasladada por los propios policías actuantes a un centro sanitario donde recibió la atención médica necesaria. Tras pasar a disposición judicial, el detenido ha quedado en libertad a la espera de las siguientes diligencias judiciales, según han confirmado fuentes policiales.