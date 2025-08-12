Dos detenidos en Triana por el hurto de 65 barriles de cerveza

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en el distrito sevillano de Triana a dos personas por la comisión de un delito continuado de hurto, tras haber sustraído 65 barriles de cerveza valorados en 10.000 euros. Los individuos cometieron los hurtos de forma repetitiva en una empresa de distribución de bebidas de Sevilla, mientras se hacían pasar por empleados de la misma, consiguiendo sustraer un total de sesenta y cinco barriles.

Uno de los autores se aprovechó del conocimiento de los cauces habituales de transporte para proceder a la sustracción. Los hechos fueron denunciados por un empleado de la empresa, que puso en conocimiento de la Policía Nacional de que en uno de sus almacenes se habían percatado de la falta de una gran cantidad de barriles de cerveza.

Los agentes pusieron el foco en un ex empleado de la fábrica. Tras una compleja investigación, se consiguió identificar al antiguo trabajador y confirmar la identidad de su consorte. Los presuntos autores de los hechos accedían a los almacenes por los cauces habituales de transporte, dado que uno de ellos conocía el entramado y, haciéndose pasar por trabajadores, procedían a sustraer los barriles. Para ello, utilizaron una furgoneta de grandes dimensiones.

Tras la investigación de los hechos, se ha podido poner freno a esta modalidad delictiva que estaba causando graves consecuencias económicas para la empresa. Los presuntos autores fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente.