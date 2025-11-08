La deuda del Hotel Alfonso XIII en IBI asciende a 3,4 millones

Una deuda disparada. Patrimonio municipal ha autorizado el fraccionamiento de los impagos imputable a la entidad Starwood Alfonso XIII Hotel Company S.L.U. en relación con la deuda que tiene con el Ayuntamiento de Sevilla a razón del IBI repercutido por el arrendamiento del inmueble enclavado en el número 2 de la céntrica calle San Fernando, la cual asciende a un total de 3.393.200,56 euros a razón de 56.553,34 euros al mes hasta octubre de 2030.

El equipo de José Luis Sanz ha desestimado las alegaciones expuestas por el interesado en su escrito por entender que “no se dan las condiciones para proceder a la reducción de la deuda en los términos solicitados”. El gobierno municipal ha notificado el acuerdo de la junta de gobierno local al interesado, a la Agencia Tributaria de Sevilla y a la Intervención Municipal.

Esta novedad se produce cinco meses después de que los populares comunicasen al Centro Español de Mediación que no era posible atender la solicitud de mediación remitida por el Hotel Alfonso XIII por la que solicitaba la participación del Ayuntamiento de Sevilla como entidad arrendadora en un procedimiento de mediación a fin de alcanzar un acuerdo en relación con la deuda exigida a los inquilinos del histórico edificio.

Desestima las alegaciones expuestas al entender que “no se dan las condiciones”

La delegada de Patrimonio expuso que la materia que da origen al conflicto planteado por los dueños del hotel de lujo “es una materia indisponible que en ningún caso podrá ser objeto de mediación a partir de las consideraciones dispuestas en la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles”. Básicamente, no contaba con encaje legal.

El majestuoso inmueble levantado con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 se encuentra arrendado a Starwood Alfonso XIII Hotel Company, entidad que envió un escrito a la Agencia Tributaria de Sevilla el 31 de mayo de 2023 por el que se oponía al pago de las cantidades debidas en concepto de rentas e IBI correspondientes a los ejercicios entre 2021 y 2024.