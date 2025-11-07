El Ayuntamiento de Sevilla vende por 2,5 millones tres parcelas degradadas de la Alameda de Hércules

“Esto parece Sebastopol. En Ucrania hay calles en mejor estado”, le comenta una vecina de la Alameda de Hércules a una turista nacional que mira alucinada el deplorable estado en el que se encuentran los inmuebles enclavados a escasos metros del Monasterio de San Clemente y el Espacio Santa Clara. Ventanas tapiadas para evitar la entrada de okupas, grafitis en las fachadas o excrementos de perros son las señas de identidad. El Ayuntamiento de Sevilla ha dado un paso clave para cambiar la imagen de Vascongadas y permitir que se levanten una veintena de viviendas.

La mesa ha propuesto al órgano de contratación como adjudicataria a la empresa Napter Patriminio Inmobiliario S.L., que presentó una oferta de 2,5 millones (IVA excluido) por las tres parcelas municipales. Esto supone una alza del 36,6% sobre el presupuesto de licitación. Los céntricos inmuebles tienen una clasificación de suelo urbano, una altura máxima de dos plantas y cuentan con diferentes niveles de protección.

La parcela del número 4 de Vascongadas se encuentra afectada por el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) del Monasterio de San Clemente, por lo que tiene una protección parcial grado 2. Cuenta con una superficie de 456 metros cuadrados y una edificabilidad máxima que llega a los 959 metros cuadrados. Del edificio industrial, los elementos a proteger son la fachada y la primera crujía.

Ventanas tapiadas y grafitis en las fachadas son las señas de identidad de la zona

El inmueble enclavado en el número 8 de la misma calle ocupa una extensión de 284 metros cuadrados, siendo la edificabilidad máxima de 637 metros cuadrados. De esta casa de tipología popular con una protección parcial grado 1, debe protegerse las fachadas, la primera crujía y la cubierta de tejas. La tercera y última se encuentra en el 14 de Vascongadas. No cuenta con ninguna protección, tiene una superficie de 140 metros cuadrados y 314 de edificabilidad máxima. Los 2,5 millones que entrarán en las arcas municipales serán invertidos en otros proyectos pendientes del equipo de José Luis Sanz.

La empresa propuesta pertenece a la firma sevillana Hijos de Terrats, que está dando un salto progresivo en su dimensión empresarial. La compañía ha tenido tradicionalmente un posicionamiento relevante en el sector del retail, aunque en la última década ha ganado peso en el segmento hotelero, con proyectos para el fondo Millenium, la cadena Catalonia o la familia Ayala. Además, ha acometido nuevas operaciones en el área patrimonial, adquiriendo diversos edificios de tamaño en el centro de la ciudad. La sociedad ha elevado su capacidad para asumir y liderar grandes proyectos inmobiliarios.