Sanz autoriza al Hotel Alfonso XIII a fraccionar la deuda del IBI

Giro de 180 grados. El gobierno municipal cambia de opinión y autoriza el fraccionamiento del cobro de la deuda del IBI del negocio hotelero más emblemático de la ciudad. José Luis Sanz ha accedido a las peticiones realizadas por la dirección del Hotel Alfonso XIII y aprobará mañana en la junta de gobierno local el fraccionamiento de la deuda de un millón del impuesto de bienes inmuebles repercutido por el arrendamiento del histórico edificio.

Esta novedad se produce cinco meses después de que los populares comunicasen al Centro Español de Mediación que no era posible atender la solicitud de mediación remitida por el Hotel Alfonso XIII por la que solicitaba la participación del Ayuntamiento de Sevilla como entidad arrendadora en un procedimiento de mediación a fin de alcanzar un acuerdo en relación con el millón de euros exigidos a Starwood Alfonso XIII Hotel Company en concepto de IBI repercutido por el arrendamiento del inmueble municipal enclavado en el número 2 de la céntrica calle San Fernando.

La delegada de Patrimonio expuso que la materia que da origen al conflicto planteado por los dueños del hotel de lujo “es una materia indisponible que en ningún caso podrá ser objeto de mediación a partir de las consideraciones dispuestas en la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles”. Básicamente, no contaba con encaje legal.

El gobierno municipal rechazó un acuerdo hace cinco meses en el Centro de Mediación

El majestuoso inmueble levantado con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 se encuentra arrendado a Starwood Alfonso XIII Hotel Company, entidad que envió un escrito a la Agencia Tributaria de Sevilla el 31 de mayo de 2023 por el que se opone al pago de las cantidades debidas, en concepto de renta, correspondientes a la anualidad 2023-2024. Asimismo, en ese informe de remisión se informaba que la citada entidad arrastra una deuda con el Ayuntamiento de 1.056.427,42 euros, correspondiéndose con el IBI repercutido más el IVA de los ejercicios 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024.

El gobierno municipal desestimó la reclamación presentada por la dirección del hotel en la que se opuso al pago de las cantidades debidas en concepto de IBI e IVA correspondientes a la anualidad 2023-2024 y que se derivan del arrendamiento del inmueble. Además, requirieron a Starwood Alfonso XIII Hotel Company la deuda pendiente con las arcas de la Casa Consistorial.