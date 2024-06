Diez viviendas para comprar en Sevilla cerca del centro por menos de 180.000 euros

Sevilla es una ciudad que ha ido tomando más relevancia a nivel internacional y por esa misma razón se ha ido masificando tanto de pisos turísticos como de hoteles, por lo que adquirir una vivienda en propiedad se ha vuelto más complicado con el paso de los años. Buscar un hogar no es sencillo porque los precios de los inmuebles son bastante elevados y los sueldos de las personas que quieren independizarse o buscar una vivienda más grande no están en proporción al precio del mercado. No obstante, si se puede ser un poco flexible en cuanto a las condiciones que tienen los pisos y se tiene un presupuesto con margen, los propietarios podrán encontrar lo que buscan por menos de 180.000 euros.

El centro de Sevilla es uno de los barrios más caros de la ciudad, como sucede en la mayoría de sitios, por eso es uno de los más cotizados. Hay quienes prefieren sacrificar metros cuadrados de vivienda para vivir en el centro a pesar de que tenga un gasto menor y otros que prefieren alejarse un poco de la zona pero poder optar a un inmueble más grande o con mejores prestaciones de lo que se pueden ofrecer en el centro de la ciudad. Cada uno debe encontrar el equilibrio perfecto para resolver dónde quiere vivir y qué presupuesto tiene para poder adquirir una vivienda.

Una de las opciones más económicas es irse a las afueras de Sevilla, pero supone un hándicap para muchos de los sevillanos que ya residen en la capital hispalense, tanto por el arraigo como porque puede suponer un gasto más en cuanto a desplazamiento, ya sea en coche o metro. Por eso hay que afinar bien el tiro y no desesperarse cuando se entre a buscar un piso en páginas como Idealista o Fotocasas. En Idealista hay viviendas que no están lejos del centro de la ciudad y con un presupuesto menor de 180.000 euros.

Piso en venta en Isacio Contreras (Nervión) 95.000 euros

Piso en en Isacio Contreras, 2 / Idealista.com

Loft de obra nueva en la avenida Menendez y Pelayo a tan solo 50 metros del barrio Santa Cruz (Iglesia de Santa María la Blanca) Tiene una superficie de 50 m2 útiles para aquellos que buscan una ubicación privilegiada, ideal como inversión.

Piso en venta calle Padre Pedro Ayala (Nervión) 136.000 euros

Piso en venta calle Padre Pedro Ayala (Nervión) / Idealista.com

Piso de dos dormitorios, baño, cocina y salón. Reformado y amueblado. Segunda planta sin ascensor. Ideal inversores. Zona tranquila, a pocos metros de Avenida Cruz del Campo y Gran Plaza. El precio de la vivienda no comprende los honorarios de intermediación inmobiliaria ni los gastos de escrituración.

Piso en Gran Plaza 180.000 euros

Piso en Gran Plaza / Idealista.com

Piso exterior en planta baja en un bloque de construcción actual. Vivienda distribuida en salón-comedor-cocina todo diáfano, 2 cuartos de baños, 2 habitaciones y patio trasero que se accede desde una de las habitaciones.

Piso en Santo Ángel (Los Remedios) 160.000 euros

Piso en Santo Ángel (Los Remedios) / Idealista.com

Piso ideal para entrar a vivir o para hacer una inversión( para alquilar a estudiantes), muy luminoso, zona tranquila, al lado del Instituto Politécnico. Tiene dos habitaciones y un baño, además cuenta con aire acondicionado. Se trata de un 4º piso sin ascensor.

Piso en venta en calle León XIII 130.000 euros

Piso en León XIII (La Macarena) / Idealista.com

Este piso está en la Macarena y tiene dos habitaciones, baño completo y cocina completamente amueblada, además de un amplio y luminoso salón independiente. Son 76m², y un 3ºexterior sin ascensor.

Piso en Pedro Pérez Fernández (Los Remedios) 150.000 euros

Piso en Pedro Pérez Fernández (Los Remedios) / Idealista.com

Piso de 2 habitaciones, salón, cocina y una pequeña terraza. Suelo en madera de jatoba, reformado. Completamente amueblado. A/a frio calor en salón y frío en dormitorio principal. Cocina amueblada con lavavajillas y frigorífico nuevo. Armario empotrado en segunda habitacion. Todo exterior. 4º exterior sin ascensor, 50m².

Piso en Parlamento- Torneo (Macarena) 155.000 euros

Piso en Parlament- Torneo (La Macarena) / Idealista.com

El inmueble dispone de 65m2 muy bien distribuidos. El salón es de paso, con acceso a amplia terraza, muy luminoso. La cocina es independiente y se encuentra amueblada. El piso cuenta con tres dormitorios exteriores, el principal con acceso a terraza y un baño con placa de ducha. Las ventanas son de aluminio, las puertas de sapeli y el suelo de terrazo; tiene un split de aire acondicionado en salón. Exterior y muy luminoso. muy bien situado, a 2 minutos del Hospital Macarena, ceca de La Facultad de Medicina y rodeado de todo tipo de servicios, comercios, colegios, zonas infantiles. y muy bien comunicado, con paradas de autobús a escasos metros con muy buena combinación con toda la ciudad.

Piso en venta en calle Severo Ochoa (Santa Justa) 169.000 euros

Piso en Severo Ochoa (Santa Justa) / Idealista.com

Vivienda completamente reformada en 2020, con dos dormitorios y un baño, a/a centralizado, espacio abierto cocina tipo americana amueblada y con electrodomésticos, exterior, acceso independiente. Espacios de estilo actual, completamente amueblado, suelos de imitación madera, cerámicas neutras, puertas de paso lacadas en blanco, consolas de aire acondicionado frío/calor, aluminios blancos climalit e instalación de muebles de baño con cajonera y espejo. Bajo exterior con ascensor.

Piso en Arroyo (Santa Justa) 129.000 euros

Piso en la calle Arroyo (Santa Justa) / Idealista.com

Piso para reformar en tercera planta en la bda de san josé obrero en sevilla capital. Consta de dos habitaciones, salón comedor- cocina y baño. Finca sin ascensor. La vivienda es interior. Carpintería exterior en aluminio interior en madera y suelos de parquet. 66 m² un 3º sin ascensor.

Piso en Manuel Arellano (Triana) 175.000 euros

Piso en Manuel Arellano (Triana) / Idealista.com

Piso en Sevilla zona Manuel Arellano-Pagés del Corro, 72.00 m. de superficie, una habitación doble y 2 habitaciones individuales grandes, un baño, propiedad en Buen estado, cocina equipada, carpintería interior de lacado blanco, orientación noroeste, suelo de laminado, carpintería exterior de aluminio lacado. Extras: agua, aire acondicionado (4 split), armarios empotrados (uno), gas ciudad, luminoso, luz, puerta blindada, autobuses, céntrico, centros comerciales, centros médicos, cerca de universidad, colegios, hospitales, parques, primera línea, supermercados, vallado, vistas despejadas, zonas infantiles