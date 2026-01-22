Don Matteo, el sabor servido con calma y mucho oficio

Salir a comer no es solo sentarse a la mesa, es elegir un lugar que te haga sentir cómodo desde que cruzas la puerta, que huela a cocina hecha con mimo y que te invite a quedarte un rato más de lo que pensabas. En el barrio de El Porvenir, desde 2005, hay un restaurante que entiende muy bien esa forma de disfrutar la gastronomía: Don Matteo. Un espacio amplio, luminoso y moderno donde la cocina es la auténtica protagonista, pero siempre al servicio del momento, sea cual sea la ocasión.

Cuenta con una carta pensada para compartir, para probar y para dejarse llevar. Cada receta nace de una cocina que mezcla tradición, técnica y un punto creativo que sorprende sin perder sus raíces, algo que se nota en cada detalle, desde el corte del jamón hasta el último toque de un postre artesano.

Uno de los grandes puntos fuertes de la carta es su selección de chacinas y quesos de la tierra. Jamón ibérico de bellota, lomito, surtidos serranos y una cuidada variedad de quesos que recorren sabores intensos y matices elegantes. Desde quesos de oveja en distintas curaciones hasta el carácter inconfundible del queso payoyo, cada tabla abre el apetito como manda la buena mesa.

Los entrantes continúan la carta con platos como el atún rojo de almadraba, tratado con respeto y presentado en tataki, convive en la carta con propuestas más frescas como el tomate rosa acompañado de melva o anchoas del Cantábrico, siempre aliñado con un buen aceite de oliva virgen extra. No faltan guiños al mar, como las anchoas “00”, ni platos donde el sabor se construye con contrastes, como el salmón ahumado con guacamole suave o las alcachofas confitadas con taquitos ibéricos y langostinos.

Por otro lado, encontramos sus arroces, pensados para compartir y disfrutar sin prisas, que se han convertido en uno de los grandes reclamos de la casa. Arroces intensos, llenos de sabor, que se sirven en su punto y que te obligan, inevitablemente, a repetir.

En el apartado de tapas conviven recetas clásicas reinterpretadas con propuestas originales que sorprenden desde el primer bocado. Las croquetas de jamón ibérico son cremosas y equilibradas, mientras que platos como la morcilla de arroz asada con crema de queso payoyo, miel y almendras demuestran que los contrastes bien pensados funcionan. Hay espacio para el mar, con pescados tratados con vinos generosos, y para la carne, con elaboraciones como albóndigas de angus o canelones de pato y foie.

Asimismo, no se puede hablar de Don Matteo sin mencionar sus huevos rotos, un plato aparentemente sencillo que aquí se convierte en una experiencia completa. Ya sea acompañados de jamón ibérico o con mollejas a la brasa, son de esos platos que nunca fallan y que siempre apetecen, perfectos para compartir en el centro de la mesa. La parrilla merece un capítulo aparte. Carnes seleccionadas, puntos de cocción cuidados al detalle y un respeto absoluto por el producto. Desde cortes ibéricos llenos de sabor hasta carnes maduradas que hacen las delicias de los amantes de la carne roja, todo pasa por una brasa que aporta carácter sin enmascarar.