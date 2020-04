Los donantes de sangre responden con una ola de solidaridad en la crisis del coronavirus

¿Y si tengo síntomas antes o tras las donación de sangre?

Según explican en el Centro de Transfusiones, los donantes habituales tienen asumido que no deben ir a donar si los días previos han tenido síntomas de catarro, tos, fiebre, etc... También están informados de que deben llamar inmediatamente al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla si en los días posteriores notan alguno de estos signos de alarma. "En ese caso, retiraríamos la bolsa y no la transfundiríamos aunque es preciso aclarar que no hay evidencia científica de que el Covid19 se transmita a través de transfusiones sanguíneas. De hecho ningún coronavirus se transmite, como se ha demostrado", apuntan fuentes del centro.