La editorial de la US, la primera de España en sellos de calidad

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha recogido en Madrid los dos nuevos sellos de Calidad en Edición Académica, concedidos a las colecciones Flamenco y Libera Res Pvblica. Con estos dos, la Editorial Universidad de Sevilla suma 10 reconocimientos, por lo que se consolida como la primera editorial universitaria de España en número de sellos de calidad. El rector de la US ha asistido a la jornada acompañado de Elena Leal Abad, subdirectora de la Editorial de la US.

El acto de entrega se ha celebrado en la sede de Aneca. Lo ha presidido la directora de la División de Evaluación de Profesorado de la Aneca, Susana Quicios; la directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), Izaskun Lacunza; y la presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), María Isabel Cabrera.

La colección Flamenco, dirigida por los profesores Francisco Javier Escobar y Rocío Plaza, cuenta en su catálogo con una docena de títulos. Su objetivo es servir de cauce a publicaciones académicas relacionadas con la investigación sobre flamenco. Fue galardonada en los XXIII Premios Nacionales de Edición Universitaria (2020) en la modalidad de Mejor Colección.

Por su parte, Libera Res Pvblica, coeditada junto a Prensas de la Universidad de Zaragoza, publica monografías sobre la República Romana (509-30 a. C.), tanto individuales como colectivas. Se centra en aspectos institucionales, políticos, sociales, económicos, historiográficos, culturales y de género relacionados con ese periodo de la historia antigua.

Además de Flamenco y Libera Res Pvblica, las otras ocho colecciones que ya contaban previamente con sellos de Calidad en Edición Académica (CEA/APQ) son Arquitectura, Estudios Árabo-Islámicos de Almonaster la Real, Historia, Lingüística, SPAL Monografías Arqueología, Americana, Literatura y Arquitectura-Textos de Doctorado del IUACC.

Tres monografías

El rector de la US ha recogido también los diplomas acreditativos de los sellos obtenidos en la modalidad de monografías a tres títulos publicados por la Editorial Universidad de Sevilla: La hemeroteca de Juan Pérez de Guzmán y Boza, duque de T’Serclaes- Catálogo y noticia de cabeceras inéditas sevillanas (1753-1932); Intervención familiar-Necesidades y apoyos; y De repente, la maldita lucidez-Experiencias y reflexiones de un cuidador en salud mental.

Estas distinciones a las colecciones de la Editorial Universidad de Sevilla suponen un reconocimiento a la calidad científica de sus publicaciones por parte de la UNE, Fecyt y Aneca.

Para la obtención del sello de Calidad en Edición Académica, las colecciones tienen que cumplir una serie de criterios que las avalen: evaluación transparente por pares ciegos de las obras presentadas, apertura a autores externos a la institución editora, regularidad en la publicación de obras de cada una de las colecciones reconocidas, prestigio de sus directores y comités científicos y presencia destacada en las más importantes bases de datos internacionales, entre otros.

Colaboración

Todo el trabajo de preparación de los expedientes de solicitud y renovación de los sellos de Calidad en Edición Académica (CEA/APQ) ha sido el resultado de una estrecha colaboración entre diferentes servicios de la Universidad de Sevilla: la editorial, los directores de las colecciones y los servicios de apoyo a la investigación de la Biblioteca.

Además de las monografías recién premiadas, otras cuatro monografías de la Editorial Universidad de Sevilla consiguieron el Sello de Calidad en Edición Académica CEA/APQ en la primera convocatoria de este reconocimiento de calidad. En concreto, los títulos que recibieron este reconocimiento son Vender una ciudad – Gentrificación y turistificación en los centros históricos (colección Sostenibilidad), Las minas y los yacimientos de hidrocarburos - Los títulos demaniales de aprovechamiento y su tutela ambiental (colección Instituto Clavero Arévalo), Construyendo identidad(es) en escenarios culturales (colección Investigación e Intervención en Psicología), y Química y medida: de los orígenes a la miniaturización y a la nanoanalítica (una perspectiva de la Química Analítica), perteneciente a la colección Ciencias.