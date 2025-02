Educación no cesará a su delegado en Sevilla por "tres frases" fuera de contexto

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, María del Carmen Castillo, ha dicho este viernes en Córdoba, donde ha visitado el IES Gran Capitán, que "no" se plantea cesar a su delegado en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, por "tres frases" fuera de contexto, pues no le parecería "justo".

En declaraciones a los periodistas, Castillo ha reaccionado así a la petición de cese que hicieron ayer jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a ella misma, a las puertas del Parlamento andaluz, un grupo de madres de alumnos con necesidades educativas especiales, por unas palabras de Araúz, difundidas después de un encuentro de éste con familias de dichos alumnos y de las que se infiere una mofa de las peticiones que le hicieron.

Ante esto y respecto a su propio encuentro con los padres y madres de alumnos con necesidades especiales, Castillo ha explicado que les trasladó el mensaje de que, "cuando nosotros tenemos una reunión donde un delegado territorial ha estado tres horas reunido con nueve Ampas, escuchando reivindicaciones, escuchando lo que las familias nos trasladan, porque es verdad que nos trasladan sus cosas", en ese contexto, "sacar tres frases de contexto, que se pueden decir en el marco de esa conversación, no me parece justo".

"No me parece justo, además -ha insistido-, por un delegado territorial, como nuestros ocho delegados territoriales, que están haciendo un esfuerzo altísimo por tratar de incorporar recursos en educación especial. Nosotros tenemos una inversión de más de 600 millones de euros cada año en educación especial, la hemos multiplicado por tres, un 70% más. Tenemos 13.600 profesionales que se dedican específicamente a la educación especial, y hemos incorporado un 50% más de personal técnico de integración social, 2.200 orientadores".

Además, según ha subrayado, "ese trabajo que estamos haciendo, que es general en toda la comunidad autónoma, también ha llegado a la provincia de Sevilla, como ha llegado a la de Córdoba o la de Granada o la de Almería" y, aún así, "es necesario hacer más". En esta línea, ha indicado "que puede que hagan falta más recursos", pero "estamos trabajando para poner más recursos el año que viene en el sistema y seguir incorporando esos recursos, porque cada vez tenemos más niños, desgraciadamente, con necesidades educativas especiales".

Ello, según ha aclarado Castillo, también ocurre "porque tenemos un mejor diagnóstico inicial, y eso también ayuda. Pero yo creo que centrarlo en una conversación con una persona", que además "lleva 30 años trabajando en la educación, que es orientador y que es psicólogo, no me parece justo", y por eso ha concluido contestando que "no" a la pregunta de si se plantea el cese de su delegado en Sevilla.