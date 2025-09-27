Educar en igualdad: El profesorado como pilar clave en la prevención de la violencia machista

La prevención de la violencia machista comienza en casa, y se refuerza en las aulas. La pedagoga gaditana -afincada en Sevilla- Estela Moreno, experta en violencia de género y autora del bestseller educativo Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa, apuesta por situar al profesorado en el centro del cambio social. Su nuevo libro de no ficción, ¿Y si hablamos de violencia de género en educación infantil y primaria? 20 respuestas reales para perder el miedo, presentado el 20 de septiembre en Valladolid durante las I Jornadas Neven, ofrece herramientas prácticas para hablar de violencia de género con niñas y niños sin miedo, silencios ni tabúes.

“Hablar de violencia de género en infantil y primaria no es un riesgo, es una oportunidad para educar en igualdad desde la base”, asegura Moreno, quien subraya que cada docente puede marcar la diferencia entre que los menores crezcan con miedo o con seguridad. La obra responde a preguntas habituales de los docentes: cómo adaptar el lenguaje a cada etapa, qué materiales utilizar, cómo actuar ante casos de maltrato y cómo empezar sin formación previa.

Proyecto Pepuka

Tras recorrer más de 150.000 kilómetros y formar a más de 130.000 escolares en España y 24 países con el Proyecto Pepuka, Moreno demuestra que la educación emocional y la implicación de toda la comunidad educativa son la mejor vacuna contra la violencia machista. “El silencio también educa, pero educa mal”, insiste la pedagoga.

Su publicación coincide con el inicio de curso y la preparación de actividades educativas para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, consolidándose como una herramienta clave para docentes y equipos educativos que quieren transformar la prevención en acción.