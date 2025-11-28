El Ejército conmemora en Sevilla la hazaña de Taxdirt

El Ejército conmemoró este viernes la heroica acción de Taxdirt, una hazaña que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1909, durante la Guerra de África, y que cada año se recuerda en el edificiio de Capitanía General de Sevilla. El acto tuvo lugar a las doce y media de la mañana en el patio de columnas del inmueble, que hoy acoge la sede del cuartel general de la Fuerza Terrestre.

En el evento se ha rememorado la gesta del teniente coronel Cavalcanti, oficial de Caballería, al mando del regimiento de Cazadores de Alfonso XII. El regimiento, y él mismo, fueron recompensados con la Cruz Laureada de San Fernando, máxima distinción militar. El Regimiento de Caballería Sagunto número 7, con tanta tradición y arraigo en la ciudad de Sevilla, heredó tan insigne historial, según la nota de prensa emitida este viernes por la Fuerza Terrestre.

Para honrar esta efeméride, una Sección del Arma de Caballería, perteneciente al Grupo de Caballería Acorazado Almansa II/10, del RAC Córdoba 10 con sede en Cerro Muriano, formó en el patio de columnas, junto con la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Contó con la participación de la Asociación del Regimiento Sagunto 7. La ceremonia militar estuvo presidida por el Jefe de la Fuerza Terrestre, el teniente general Carlos Melero Claudio, que recibió los honores reglamentarios a su llegada y saludó a los presentes.

El acto comenzó con la lectura de la Orden de concesión de la Cruz Laureada de San Fernando al Regimiento de Caballería Cazadores de Alfonso XII. A continuación, el teniente coronel José Vicente Ruíz Eguilaz de León, jefe del Grupo de Caballería Acorazado Almansa II/10, realizó la lectura de la glosa de los heroicos hechos de armas. El acto militar continuó con la entonación del Himno de Taxdirt, seguido del tradicional homenaje a los caídos. Como colofón, se cantó el Himno de Caballería, con la emotiva participación de los veteranos del arma que una vez más formaron, junto a los jinetes de hoy.