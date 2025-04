Elena Gortari, 'tiktoker' de Sevilla, se disculpa tras la polémica por fingir que sufría acoso: "El momento, el tono y el enfoque han sido desafortunados"

Una tiktoker de Sevilla se ha visto envuelta en la polémica por fingir que sufría acoso en una publicación con fines publicitarios. Se trata de Elena Gortari y, después de las críticas recibidas, la influencer ha borrado el vídeo que había compartido en TikTok, donde reúne a 1,3 millones de seguidores, y ha pedido disculpas públicamente. Ahora bien, ¿qué ha sucedido exactamente?

Todo comenzó a raíz de un vídeo creado para promocionar una marca de cuidado capilar. Sin embargo, el problema está en que, para ello, Gortari decidió inventarse una historia en la que aseguraba estar sufriendo acoso. Un hombre que supuestamente trabajaba en el mantenimiento de su Universidad habría comenzado a asediarla preguntándole por aspectos de su vida privada que él mismo habría descubierto, hasta un punto inquietante. La trama se va enrevesando y finalmente le pide que se aleje porque se siente "incómoda".

A partir de ahí, el vídeo da un giro inesperado. "Cuando le digo eso, me giro y veo que lleva un montón de pelo, en una bolsa, como el mío. ¿Qué pelo? El pelo que te estoy tomando"; y procede a promocionar el producto, después de una broma que no ha sentado nada bien en la red.

Críticas a Elena Gortari por inventarse que sufre acoso

A raíz del vídeo, las críticas se han sucedido unas a otras. "Lo que acaba de hacer Elena Gortarii me parece de una gravedad inmensa. ¿Puede alguien regularle el contenido a esta gentuza?", plantea un usuario en X. "Cuando de verdad te pase algo serio, ¿cómo pretendes que te creamos? Si eres hasta capaz de fingir que estás temblando", añade otro.

La influencer, conocida entre otras cosas por hablar de la Feria de Abril y enseñar sus trajes de flamenca, se ha encontrado inmersa en una polémica que el hecho de haber eliminado el vídeo no ha cesado.

Elena Gortari pide disculpas / Instagram

"En primer lugar, quiero pedir perdón", comenta Elena Gortari en sus historias de Instagram. "Me duele mucho no haberme dado cuenta de que el contenido que publiqué no estaba bien. Si algo me ha enseñado todo esto es la importancia de revisarme, de cuestionarme mucho más y de ser consciente de la responsabilidad que conlleva tener un altavoz como el mío".

"Quiero aclarar que en ningún momento se intentó hacer burla de lo que está viviendo una de nuestras compañeras esta semana", añade en referencia a la situación que otra usuaria de la misma red social había denunciado días antes. Visualmente afectada, esta joven había contado que su exentrenador se había obsesionado tanto con ella que se había mudado a su lado. Por ese motivo, Gortari reconoce que "el momento, el tono y el enfoque han sido muy desafortunados". No obstante, hace hincapié en que el vídeo fue grabados antes de que eso sucediera. A pesar de ello, asegura asumir "plenamente la responsabilidad".

"Gracias a quienes habéis señalado mi error con respeto. Vuestras críticas me hacen mejor y me recuerdan por qué es tan importante construir espacios seguros. Lo siento de corazón", concluye la influencer sevillana.