Emotivo homenaje al doctor Luis Capitán en el Hospital Virgen Macarena

El doctor Luis Capitán junto al gerente del hospital y el resto de participantes en el acto.

El salón de actos del Hospital Universitario Virgen Macarena ha acogido este viernes una sesión hospitalaria muy especial, marcada por la emoción y el reconocimiento. El encuentro, presidido por el gerente del centro, Miguel Ángel Colmenero, ha servido para rendir homenaje al doctor Luis Capitán, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, con motivo de su jubilación.

El doctor Luis Capitán, durante la presentación del acto por parte del gerente del hospital, Miguel Ángel Colmero. / M. G.

Desde el punto de vista clínico, la sesión ha girado en torno a un interesante caso sobre masa pélvica y hallazgo sincrónico, que ha permitido reflexionar sobre la correlación anatomoclínica y la toma de decisiones en un solo acto quirúrgico.

Han participado como ponentes los doctores Carlos Caparrós, Juanjo Ríos Martín, Antonio Jiménez Caraballo y Manuel Rodríguez Téllez, junto al propio doctor Capitán, Catedrático Emérito de Cirugía General y del Aparato Digestivo.

El acto ha culminado con unas palabras de agradecimiento y cariño por parte de sus compañeros y del equipo directivo, que destacaron su trayectoria ejemplar en la cirugía colorrectal, su vocación docente y su legado humano y profesional en el Hospital Virgen Macarena y en la Facultad de Medicina.