Endesa instala en Los Pajaritos dos nuevos centros de transformación con potencia para 2.700 viviendas más

Instalación de un centro de transformación de Endesa en la calle Acuario, en el barrio de Los Pajaritos, con la colocación de una caseta prefabricada.

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha comenzado la instalación de dos nuevos centros de transformación en el barrio de Los Pajaritos, con la colocación de las casetas prefabricadas en las calles Tórtola y Acuario.

Las nuevas infraestructuras permitirán dar servicio a 2.700 viviendas más, al albergar cada una dos transformadores de 630 KVA (kilovoltios amperios). Endesa ha invertido 474.000 euros en estas instalaciones, que suponen un aumento de potencia eléctrica en una zona sin crecimiento poblacional, nuevas construcciones ni industrias.

Para la puesta en servicio de estos centros, los técnicos de la compañía llevarán a cabo una reconfiguración de la red de baja tensión y el montaje de más de 2,5 kilómetros de nuevo cableado eléctrico.

El centro de transformación de la calle Tórtola alimentará a los vecinos de las calles Tórtola, Pingüino, Tordo, Gavilán, Perdiz, Mirlo, y alrededores, mientras que el ubicado en la calle Acuario mejorará la calidad del servicio eléctrico en las calles Cruz del Sur, Boyero, Lebreles, Pegaso, Acuario y alrededores, detalla la compañía.

Además, en esta zona, los técnicos de Endesa se encuentran trabajando en las canalizaciones del centro de transformación instalado el pasado mes de agosto en la Plaza del Zodiaco, desde donde se están tendiendo más de tres kilómetros de nuevo cableado eléctrico que alimentará a los vecinos de las calles Carena, Centauro, Cráter, Pegaso, Osa Mayor, Pez Volador, Orión, Cruz del Sur, Capricornio y Fénix.

En el barrio de Los Pajaritos, Endesa ha invertido en los últimos cinco años más de 740.000 euros. Entre las actuaciones se encuentran la reposición de un centro de transformación, ubicado en la calle Gaviota, calcinado e inutilizado el pasado verano por una sobrecarga de la red derivada del fraude masivo. Los técnicos de la compañía sustituyeron por completo el interior de la instalación (cuadros de baja y media tensión, cableado y transformadores).

También ha llevado a cabo la ampliación de un centro de transformación en la Calle Grulla, con un nuevo transformador de 1.000 KVA y una reconfiguración de la red de baja tensión para el reparto de cargas.

12 nuevos centros en zonas afectadas por fraude

Este centro de transformación forma parte del acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, por el cual el Consistorio cede el espacio necesario para ubicar 12 nuevos centros de transformación en los barrios más afectados por la sobrecarga de la red derivada del fraude.

En el marco de esta colaboración, Endesa instalará en los próximos días los siete centros de transformación restantes, que se ubicarán en los barrios de San Jerónimo, Amate, Torreblanca, Palmete, El Cerezo y Malvaloca.

Estos dos nuevos centros de transformación en Los Pajaritos constituyen el quinto centro instalado dentro del acuerdo, tras los ubicados en la calle Torrelodones, en el barrio de Torreblanca; en la Plaza del Zodiaco, en Los Pajaritos; en la Avenida Doña Francisquita, en La Plata; y en la calle Candeleta, en Las Candelarias.

Para la conexión y puesta en servicio de los 12 centros de transformación también será necesaria la instalación y canalización de nuevo cableado de media y baja tensión. En total se instalarán más de 81 kilómetros de cableado para poder poner en marcha todas estas nuevas infraestructuras cuya potencia total podría abastecer a 7 hospitales como el Virgen Macarena.

Estas actuaciones supondrán una inversión que supera los dos millones de euros que se vienen a sumar a las llevadas a cabo hace tan solo tres años, en 2022, cuando Endesa instaló otros 13 nuevos centros de transformación en Torreblanca, Padre Pío, La Plata, Polígono Sur, Su Eminencia y Ciudad Jardín.

En aquella ocasión la actuación vino a aliviar la situación de sobrecarga de la red que se vivía originados por el consumo excesivo de las plantaciones de marihuana indoor, que comenten unos pocos y afecta a todo el vecindario. La situación lejos de mejorar a lo largo de los años se ha vuelto a repetir, incrementando de nuevo la saturación de las redes a pesar de no haberse registrado ningún aumento de contratación.

Precisamente el año pasado en verano se registraron cinco incendios en centros de transformación en las zonas más afectadas por el fraude. Algunas de las instalaciones se habían colocado nuevas apenas un año antes, lo que evidencia el grave riesgo para la seguridad de las instalaciones y de las personas que suponen estas sobrecargas originadas por las plantaciones de marihuana y la manipulación de la red eléctrica sin ningún tipo de autorización, concluye el comunicado.