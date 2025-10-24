Endesa comienza la instalación de un nuevo centro de transformación que reforzará el suministro eléctrico del barrio de La Candelaria

Endesa, a través de su filial de redes, e-distribución, ha comenzado la instalación de un nuevo centro de transformación que redundará en el suministro eléctrico del barrio de La Candelaria. La nueva instalación, que supondrá una inversión de más de 140.000 euros, albergará dos máquinas transformadoras de 630 KVA (kilovoltios amperios), es decir, estarán dotadas de potencia suficiente para dar suministro a 840 viviendas más.

Tras la instalación de este centro de transformación, los técnicos de la compañía llevarán a cabo una reconfiguración de la red de baja tensión y el montaje de 2,5 km de nuevo cableado eléctrico que alimentará a los vecinos de las calles Candelilla, Candeleta, Virgen de la Candelaria, Candela, Candelario, Candelón y Candelera.

Este centro de transformación forma parte del acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, por el cual el consistorio cede el espacio necesario para ubicar 12 nuevos centros de transformación en barrios de especial atención.

En el marco de esta colaboración, en los próximos días, Endesa instalará los ocho restantes: dos en Los Pajaritos, y uno en cada uno de los barrios de San Jerónimo, Amate, Torreblanca, Palmete, El Cerezo y Malvaloca.

Este centro de transformación en Candelaria es el cuarto centro instalado del acuerdo, tras los ubicados en la calle Torrelodones, en el barrio de Torreblanca; en la Plaza del Zodiaco, en Los Pajaritos; y en la Avenida Doña Francisquita, que refuerza el suministro eléctrico en las zonas de Juan XXIII y La Plata.

Para la conexión y puesta en servicio de los 12 centros de transformación también será necesario la instalación y canalización de nuevo cableado de media y baja tensión. En total se instalarán más de 81 kilómetros de cableado para poder poner en marcha todas estas nuevas infraestructuras cuya potencia total podría abastecer a 7 hospitales como el Virgen Macarena.