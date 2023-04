Tres entidades del Parque Alcosa amenazan con volver a llevar a Europa la SE-35 de Sevilla

La Coordinadora Ciudadana del Parque Alcosa, la FEA, la Asociación Movida Pro Parque Tamarguilloy el Foro Amigos del Parque Tamarguillo han enviado una carta al alcalde de Sevilla para expresar su "rechazo" a la pretensión del gobierno local de sacar del cajón el proyecto de la SE-35.

Las tres entidades recalcan que "ese proyecto no es posible porque está sancionado por la Comisión Europea. Además supone una regresión en el desarrollo sostenible y habitable de nuestra ciudad, no cuadra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030".

Europa comunicó en 2015 su dictamen contrario definitivo a la SE-35 (proyectada con seis carriles y 29 kilómetros de longitud) porque el proyecto completo no fue sometido a la evaluación de impacto ambiental y, por tanto, "incumple" la directiva comunitaria 2011/92/UE.

Estas asociaciones del barrio amenazan con volver a denunciar esta iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla ante la Comisión Europea. "Si hace falta, iremos a la Comisión Europea como en 2009, que no permitirá que afecten el Parque Tamarguillo, como así ocurrió en 2014 (primer dictamen contrario al proyecto), porque hoy en día hay muchas más razones que entonces. No entendemos por qué no lo entienden".

Exigen al PSOE que abandone la idea de recuperar el proyecto de SE-35 a través del Parque, que se asegure la integridad del mismo y se comprometa a terminar el proyecto de Parque completando las actuaciones sobre los cauces del arroyo Ranillas y el arroyo Tamarguillo, completando y mejorando sus instalaciones, recuperando el cortijo San Ildefonso como centro de recepción e interpretación del Parque, recuperando los proyectos de huertos escolares, complementándolo con una gestión adecuada de los ecosistemas y un sistema de vigilancia cercano con guardas de parque en plantilla fija.

En el escrito al alcalde critican la actuación del PSOE municipal. "Denunciamos el camino que toma este gobierno municipal del PSOE, contrario a lo que exige la grave problemática derivada del calentamiento global, la crisis energética, la crisis alimentaria y la crisis hídrica, además de suponer un atentado ecológico, destruiría el magnífico Parque, el de mayor biodiversidad de Sevilla con un rico patrimonio arqueológico aún por investigar".

Una escombrera que se convirtió en el Parque Tamarguillo

La Coordinadora Ciudadana del Parque Alcosa, la FEA, la Asociación Movida Pro Parque Tamarguilloy el Foro Amigos del Parque Tamarguillo recuerdan lo que costó construir este parque desde las primeras reivindicaciones en 1996 hasta su estreno en 2010. El barrio organizó movilizaciones también después de 2010 para que se desechara por completo el proyecto de la SE-35, como así lo ordenó la Comisión Europea entre 2014 y 2015.

"Nuestro Parque fue largamente reivindicado por el movimiento vecinal desde 1996 hasta 2010 en que se inauguró. Hicieron falta muchas manifestaciones y gestiones a todos los niveles, local, regional, nacional y en la Comunidad Europea. Todos los gobiernos municipales se resistieron a que estos terrenos abandonados y llenos de escombros y residuos se recuperaran, pero el empeño de los vecinos y vecinas lograron poco a poco muchas cosas: Fondos europeos, un proyecto de regeneración biológica, el desarrollo de un parque educativo, Huertos Urbanos y Escolares, investigaciones arqueológicas, actividades educativas y de ocio, itinerarios ecológicos, aulas verdes y actividades de investigación. Todos y todas estamos orgullosos de nuestro Parque que aún no está terminado y no vamos a permitir que la SE-35 amenace esta maravilla dentro de nuestra ciudad".

Estas asociaciones del Parque Alcosa critican lo que consideran un nuevo golpe tras "el pelotazo urbanístico de la antigua Algodonera". "No entendemos cómo se atreve el gobierno del PSOE a sacar esta carretera del cajón. ¿No se ha quedado satisfecho con habernos ganado la partida en el pelotazo urbanístico de la antigua Algodonera gracias al confinamiento que nos recluyó y nos impidió oponernos a su destrucción? Destrucción que se hizo corriendo y sin tomar las medidas necesarias para evitar liberar al aire polvo de amianto que aún sigue por ahí circulando".

Las tres entidades denuncian que "este gobierno municipal (igual que el antecesor del PP) está coartado por la clase empresarial de Sevilla y cede ante ellos pisoteando las expectativas de los ciudadanos de tenermejor calidad de vida y una ciudad sostenible, más verde, menos contaminada y más amable. La clase empresarial sevillana, cateta y ajena a los tiempos actuales, sólo piensa en su actividad constructiva sin calcular los efectos para la vida de todos y todas. Son incapaces de ver su actividad económica dentro de los caminos que obligatoriamente hemos de tomar si no queremos tener un futuro terrible donde la vida sea difícil para la mayoría. Son incapaces de vislumbrar y aceptar proyectos de desarrollo sostenible como el que la FEA presentó para la antigua Algodonera: sólo vieron 919 viviendas a construir con sus infraestructuras sin calibrar el impacto negativo poblacional, social y económico para la zona, sólo ven negocio y dinero y se olvidan de las personas, el paisaje y el medioambiente".

La entidades del escrito al alcalde critican el plan urbanístico vigente. "Ante la redacción del fraudulento PGOU 2006, nos movilizamos los barrios del arco norte para impedir la pérdida de las huertas de la zona y los proyectos de urbanizaciones residenciales en torno a un “nuevo río” que se formaría uniendo las aguas de los abundantes arroyos que vienen desde el Este, o sea, construcción y negocio, un modelo muy cuestionable que nos llevó a la crisis de 2008. No entendemos que no hayan aprendido nada y que no tengan ni un milígramo de conciencia de la situación actual respecto al medioambiente, el cambio climático y la necesidad de mejorar la vida de la gente ¿Para qué construir tanta vivienda libre, por qué cementar tanto territorio? Sevilla destruirá las últimas huertas de cercanía que aportarían seguridad alimentaria en el futuro inmediato y los humedales y zonas verdes poniendo en peligro nuestra salud y la biodiversidad cada vez más amenazada ¿Realmente, cuáles son los planes que tienen el gobierno del PSOE y los empresarios sevillanos, construir todo el espacio libre, desplazar a los sevillanos y sevillanas a esos nuevos barrios y desalojar el centro y los barrios en torno a la ronda histórica para dedicarlos al turismo, están apostando por la gentrificación masiva y dedicar la “Sevilla bonita” a la industria del turismo que da grandes beneficios a los empresarios y trabajo de baja calidad?".

Los valores que aporta el Parque Tamarguillo

Las asociaciones recuerdan los valores que aporta el actual Parque Tamarguillo: medioambientales, sociales, educativos, de investigación arqueológica y ecológica, con ricos restos arqueológicos y "la mayor biodiversidad de Sevilla" y, sobre todo, ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de los barrios del entorno.

"No podemos perder todo esto. Aún se está tiempo, siempre es bueno rectificar porque este paso significa que tendremos que luchar otra vez y ya saben que contamos con la Comunidad Europea. A la que vamos a dirigir nuestra denuncia ya, a menos que haya una declaración pública que despeje nuestros temores", avisan.

"El Parque lo peleó el barrio unánimemente y todos en Alcosa lo sentimos como nuestro. Por esto vamos a defenderlo y no cejaremos en nuestro empeño de terminarlo, mejorarlo y ampliarlo con los humedales de Sevilla Este, formando un corredor verde que asegure un mejor futuro para nuestro Distrito y nuestra Ciudad. Este Parque ha supuesto el mayor logro en la mejora de la calidad de vida de los barrios del entorno y no queremos perderlo".

Recuerdan los orígenes del barrio. "El Parque Alcosa nació de forma ilegal, sin control por parte del Ayuntamiento, junto a una industria contaminante y sin los servicios básicos de educación, sanidad, sin abastecimientos de alimentos y agua, con las calles sin terminar ni transporte público. Desde 1971 los primeros vecinos tuvieron que organizarse y luchar por mejorar las calles, las plazas y los servicios públicos básicos".

Los vecinos señalan que hay más problemas que solucionar en Alcosa. "Tenemos más problemas, todos relacionados con la mejora de la calidad de vida de un barrio que nació abandonado y que el Ayuntamiento no ha tratado nunca con generosidad. Todas nuestras luchas han terminado logrando sólo una parte de lo que reivindicábamos. El Ayuntamiento siempre recortó y frustró nuestras expectativas. Así ha sucedido con la Plaza de Abastos, el Centro Cívico, la Biblioteca Pública, el Centro de Adultos, el Transporte Público, las instalaciones deportivas, la Rehabilitación, la Escuela Taller y el mismo Parque Tamarguillo que está aún inconcluso. Tenemos mucho trabajo pero la defensa del Parque Tamarguillo va a concentrar todos nuestros esfuerzos".