Este es el equipo de gobierno de la rectora Carmen Vargas para la US: nueve mujeres y ocho hombres

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha informado a los miembros del consejo de gobierno de la composición de su nuevo equipo, integrado por una Secretaría General, 14 vicerrectorados y dos direcciones generales, que estarán dirigidos por nueve mujeres y ocho hombres. Melania Rivers seguirá siendo gerente de la US hasta el mes de enero, cuando tome posesión la persona que ocupará su cargo.

Tras la celebración de la sesión del consejo, se ha producido la toma de posesión de los miembros del nuevo equipo de gobierno de la US. Antes del acto, la rectora Carmen Vargas ha resaltado que su nuevo equipo "está integrado por más mujeres que hombres y cubre a toda la universidad desde el punto de vista geográfico, con vicerrectores de todos los campus". La rectora ha especificado que parte del equipo proviene de la "cantera de la universidad", al pasar de ser directores de secretariado a vicerrectores. En su opinión, esa cantera conforma "el talento interno que se debe promocionar".

En su discurso, Vargas ha expresado que actualmente instituciones como la US atraviesan ciclos en los que la "complejidad y la esperanza conviven de forma inseparable". La rectora ha subrayado que la universidad afronta un tiempo exigente, "con la infrafinanciación y otras incertidumbres compartidas por el conjunto del sistema universitario", pero que desde la Hispalense se identificarán "todas las oportunidades que permitan reforzar el proyecto académico, renovar nuestro compromiso con la sociedad y proyectar la institución hacia el futuro, con ambición y responsabilidad".

Rigor y responsabilidad

La rectora ha explicado que su nuevo equipo trabajará para afrontar los desafíos con rigor en la gestión y responsabilidad en la toma de decisiones y sobre todo, "de forma coherente con la historia, la misión y los valores de esta universidad".

Por último, tras presentar al nuevo equipo de gobierno, ha resaltado que asume la coordinación del equipo con el compromiso de ejercerlo "desde la lealtad hacia su comunidad universitaria, el respeto a la norma y la responsabilidad que la universidad se merece".

El equipo de gobierno, al detalle

El catedrático del Departamento Derecho Administrativo Roberto Galán estará a cargo de la Secretaría General de la Universidad de Sevilla. Galán ha sido vicesecretario general de la US, consultor internacional de la UE y vocal asesor de la presidencia del Gobierno de España (2007/08). El secretario general ejerce como secretario del claustro universitario, del consejo de gobierno y como presidente de la junta electoral general.

El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Económica será dirigido por la catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Marketing Carmen Barroso, con amplia experiencia en gestión universitaria, tras haber ocupado los cargos de vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica y de Internacionalización. Entre las funciones de su vicerrectorado se encuentran la coordinación general del plan estratégico y la política económica de la US.

La profesora del Departamento de Física de la Materia Condensada María del Carmen Gallardo asumirá el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria. Gallardo tiene una amplia trayectoria investigadora, docente y en puestos de responsabilidad académica y de gestión. Ha sido vicerrectora de Estudiantes desde 2021. Sus competencias estarán relacionadas con el régimen de acceso y permanencia, becas y ayudas al estudio, orientación y participación del estudiantado, el proyecto Alumni, así como con los alojamientos, comedores universitarios e instalaciones y servicios deportivos.

El catedrático del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Rafael Blanquero se encargará del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador. Blanquero cuenta con gran experiencia tanto en el ámbito tecnológico como en el análisis académico de la plantilla PDI de la US. En esta nueva etapa se ocupará de funciones relativas al diseño, aplicación y gestión de la política del Personal Docente e Investigador, selección y régimen de dedicación del PDI, planes de organización docente y planes de asignación del profesorado de los departamentos.

Diversidad e inclusión

El Vicerrectorado de Bienestar, Salud, Diversidad e Igualdad será dirigido por la profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos Rosario Antequera, que ha sido vicedecana de la Facultad de Psicología y secretaria técnica del comité de ética de la Investigación de la US. Sus funciones abarcarán la conciliación, la gestión de diversos servicios asistenciales a la comunidad universitaria, incluida la atención a la diversidad y la inclusión, la seguridad y salud laboral, el bienestar y la salud emocional, así como el voluntariado local. Asimismo, coordinará las políticas en materia de igualdad.

El Vicerrectorado de Ordenación Académica será asumido por el profesor del Departamento de Geografía Humana Luis Galindo, quien destaca por su sólida trayectoria en planificación, ordenación académica y gestión universitaria. Sus responsabilidades incluirán las relativas al régimen de centros y departamentos, la coordinación general de la oferta académica oficial y, en particular, el diseño, la implantación, el seguimiento y la acreditación de los planes de estudio de los títulos oficiales.

El Vicerrectorado de Posgrado recaerá en la profesora del Departamento de Farmacología María Álvarez de Sotomayor, que ha sido decana de la Facultad de Farmacia hasta su nombramiento y es vicepresidenta de la Conferencia de Decanos de Farmacia. Su vicerrectorado asumirá los estudios de máster y doctorado y la coordinación de las enseñanzas propias de la Universidad de Sevilla, incluyendo el impulso a las microcredenciales.

La catedrática del Departamento de Didáctica y Organización Educativa Cristina Mayor se encargará del Vicerrectorado de Docencia. Vinculada a la US desde 1991, ha desempeñado responsabilidades como vicedecana, coordinadora de máster y miembro de la Comisión Académica del Instituto Andaluz de Investigación Educativa. Será responsable de la formación y evaluación del profesorado, así como del Plan Propio de Docencia de la US.

Innovación y emprendimiento

La catedrática del departamento de Biología Vegetal y Ecología Montserrat Arista asumirá el Vicerrectorado de Investigación. Arista forma parte de comités científicos nacionales y ha sido vicedecana en la Facultad de Biología, entre otros cargos. Su vicerrectorado se ocupará de la promoción, coordinación y gestión de las actividades, los recursos y los servicios generales de investigación, incluida la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, así como de la coordinación del Plan Propio de Investigación e Innovación.

El Vicerrectorado de Innovación, Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento estará dirigido por el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica Ángel Luis Trigo, quien cuenta con más de 12 años de experiencia en la internacionalización y la estrategia institucional de la US. Sus competencias incluirán el fomento y promoción de la innovación y transferencia del conocimiento desarrollada por los investigadores de la US, así como el emprendimiento.

El Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio recaerá en el catedrático del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas Luis Martínez Montiel, con una amplia trayectoria en gestión e investigación del patrimonio cultural. Hasta ahora ha dirigido el Secretariado de Patrimonio Cultural de la US. Sus nuevas funciones serán la promoción, difusión, programación y organización de una actividad cultural participativa y coordinada con la ciudad de Sevilla, el impulso a la actividad editorial y al proyecto museístico, y la coordinación de las políticas sobre patrimonio artístico y cultural.

La catedrática del Departamento de Construcciones Arquitectónicas María del Pilar Mercader estará al frente del Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus Sostenible. Mercader posee más de 23 años de trayectoria vinculada a la universidad, la investigación, la gestión pública y la transferencia del conocimiento. Entre sus responsabilidades destacan las relativas a infraestructuras universitarias, la política y ejecución de obras, equipamiento y mantenimiento y la política de sostenibilidad medioambiental de la US.

El profesor del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores Francisco Gómez será responsable del Vicerrectorado de Transformación Digital, por lo que le compete la planificación, dotación y desarrollo de las tecnologías al servicio de la gestión, la docencia, la investigación y las aplicaciones corporativas entre los órganos y los miembros de la comunidad universitaria. Francisco Gómez ha dirigido distintos secretariados universitarios vinculados a la digitalización, la calidad académica y la transformación digital.

Aula de la Experiencia

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales será asumido por el catedrático del Departamento de Historia del Arte Andrés Luque Teruel, con una dilatada experiencia en gestión universitaria y docencia. Ha sido secretario académico, vicedecano y es actualmente alcaide de los Reales Alcázares y Casas Consistoriales de Sevilla. Desde el vicerrectorado se encargará de las relaciones con otras universidades, instituciones y entidades de nuestro entorno, coordinando la representación institucional de la US y el Aula de la Experiencia.

El Vicerrectorado de Internacionalización estará dirigido por catedrático del Departamento de Física de la Materia Condensada Julián Martínez, con amplia experiencia en gestión universitaria como director del Secretariado de Centros, Institutos y Servicios Generales de Investigación, vicedecano, director del Servicio de Microscopía Electrónica y vicerrector de Investigación. Entre sus nuevas funciones se encuentran las relaciones internacionales, el impulso de las estrategias de internacionalización en todas las áreas de gobierno, la movilidad académica, el Instituto de Idiomas y la Cooperación al Desarrollo en el ámbito internacional.

Comunicación

La Dirección General de Comunicación, con rango de vicerrectorado, será asumida por la profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad Marta Pulido. Pulido ha sido presidenta de la Asociación de Relaciones Públicas y Protocolo de Andalucía y directora de Comunicación de la Organización de Ceremonial y Protocolo.Ha ejercido como vicedecana en la Facultad de Comunicación. Desde ahora, se encargará de la estrategia de comunicación institucional, con especial atención a los medios propios y la difusión de la actividad científica de la US.

La ingeniera industrial Mireia Rodríguez estará al frente de la Dirección de Recursos Humanos. Rodríguez tiene una amplia experiencia en la gestión de equipos tanto en el sector público como en el privado. Desde ahora, se dedicará a ejecutar, en el marco de la política de personal y de la competencia de gestión de los recursos humanos de la universidad, así como los procedimientos vinculados al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS).