Escalonado comienzo de las rebajas de verano

Es cierto que las rebajas ya no son lo que eran. Las continuas promociones, ventas privadas, liquidaciones, últimas tallas, etc. Hay muchas maneras de encontrar gangas, pero también hay quien le gusta esperar pacientemente a que las tiendas abran las puertas para ser los primeros en comprobar que realmente el precio del vestido tiene el 50% de descuento que anuncian los carteles de los escaparates. Como en todo, en las rebajas hay auténticas -la mayoría son mujeres- especialistas y expertas como Manuela, una señora de 80 años que no ha faltado a su cita. Saben que si no se tiene muy claro qué comprar, "lo mejor es esperar a las terceras rebajas (ya en agosto) aunque claro, sin olvidar, que en estas fechas pueden faltar productos".

En cualquier caso, hay clásicos que nunca fallan como la entrada de los primeros compradores en El Corte Inglés de la plaza del Duque de Sevilla. Nada que ver con las marabuntas de hace años. Ahora son más sosegadas, pero sin perder el tiempo, como si se diera el pistoletazo de salida de los cien metros lisos, pero cada uno dirigiéndose hacia el perchero donde sabe que encontrará el tesoro que vienen buscando.

Un par de días antes del 1 de julio han empezado las rebajas en esta cadena de grandes almacenes. Desde el 27 de junio a las 22:00 los descuentos estaban preparados en la app y en la web de estos centros comerciales. Este periodo de grandes descuentos se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.

Unas rebajas que en moda mujer arrancan con descuentos del 30% en vestidos de la marca Woman El Corte Inglés, Southern Cotton, Tintoretto Couchel y Lloyd's, así como en una selección también de camisetas a 15.99 euros y de pantalones a 29,99 euros de Woman y Southern Cotton. En moda hombre, habrá en estos primeros días de rebajas, una selección de trajes, de la marca Emidio Tucci, con descuento del 40%, así como camisas y pantalones de Dustin, donde una prenda saldrá a 35,95 euros y dos por 65 euros.

Javier Cortés, responsable del área de moda en El Corte Inglés comenta que sobre todo se vende en estos días moda y zapatos y si hay que destacar algo son los vestidos "muy solicitados en tejidos frescos como el lino o el algodón, sin dejar atrás el equipamiento de hogar con ofertas muy interesantes". Aquí se pueden encontrar descuentos de hasta el 40%. Estos tres días antes del comienzo oficial de muchas vacaciones el 1 de julio van a permitir a muchos renovar el vestuario antes de ir a los sitios de veraneo.

No ha acompañado mucho el tiempo gris y lluvioso del primer día de rebajas. Tampoco el hecho que en muchas tiendas ya lleven más de una semana con descuentos. Otras, como las del imperio de Inditex aún no han colgado los carteles con descuentos. Son las diferentes estrategias de cada marca. Estudiadas y medidas porque en los negocios no se deja nada al azar.

Según un estudio de la Asociación Española de Consumidores (OCU) cada español que acuda a las rebajas de verano se gastará una media de 104 euros, lo que supone 15 euros más que en el mismo periodo de ofertas del año pasado. Algo menos de lo que se calcula que será el gasto medio de los sevillanos en saldos y gangas, 115 euros.

En este primer día el IBP (Índice de Bolsas Paseantes) no era muy abundante. Ni siquiera había grandes colas en las tiendas. La coincidencia con el comienzo de la operación salida de vacaciones se notaba en las calles. Un poco más de público se vio en los diferentes centros comerciales de la ciudad. Sobre todo, a partir de las seis de la tarde, y jóvenes que preparan las maletas para salir de vacaciones.

Venta on line

Desde hace unos años la venta a través de la web va ganando adeptos. La comodidad y la posibilidad de recogida en tienda son grandes ventajas para los consumidores. Un informe realizado por Webloyalty, compañía de generación de ingresos adicionales para eCommerce a través del Retail Media, señala que las ventas online crecerán un 30% durante las rebajas de verano. De hecho, el ticket medio online alcanzará los 190 euros de media, es decir un 18% más que en el mismo periodo de 2023.

Actualmente, el contexto comercial se basa en descuentos cada vez más extendidos a lo largo del año lo que entraña riesgos para las tiendas, que necesitan ajustar constantemente sus márgenes para poder ser competitivas. Los descuentos constantes pueden crear la expectativa de que siempre habrá una oferta disponible, haciendo que los clientes se cuestionen el valor del artículo, negándose a comprar al precio regular, retrasando sus compras por una posible promoción futura, o impulsándolos a buscar constantemente la mejor oferta, en lugar de valorar otros aspectos como el servicio al cliente o la calidad del producto y generando un impacto negativo en los márgenes del comercio.

De hecho, Comercio Andalucía, la confederación del pequeño y mediano comercio andaluz, ha denunciado que la liberalización de los periodos de rebajas ha hecho que estos pierdan el efecto que originalmente tenía sobre los consumidores y las ventas. Los comerciantes andaluces aseguran que los periodos de ofertas están dejando de funcionar desde la liberalización de las rebajas que se llevó a cabo a nivel nacional en el año 2012, y cada año van a menos.

Para estos comerciantes, la liberalización ha perjudicado fundamentalmente al pequeño y mediano comercio de cercanía, que no tiene capacidad para mantener los precios continuamente rebajados y poder así competir con las grandes empresas del sector y con las grandes plataformas por internet.

Por esta razon, han vuelto a reclamar que se vuelvan a regular los periodos de rebajas, lo que le daría un mayor equilibrio al sector y se permitiría a los diferentes formatos comerciales que compitiesen en igualdad de oportunidades. También han insistido además en la necesidad de regularizar los horarios comerciales y que van a seguir planteando sus reivindicaciones, ante las administraciones públicas con competencias en el sector, hasta que sean escuchados.