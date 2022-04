Ya están aquí las esperadas sandalias de la nueva colección de Porronet

Nadie puede dudar de que las sandalias son el calzado ideal para el verano, ya sean planas, de cuña, tacón o plataforma. Como suele ocurrir con complementos del vestir, la moda se renueva temporada tras temporada, ofreciendo versiones y perspectivas innovadoras con las que lucirse cuando toca. En este sentido, cabe mencionar que una de las colecciones más esperadas cada año es la de la firma española Porronet, sinónimo de calidad y confort al son de las tendencias más impactantes, atrevidas y elegantes. Una colección que se reinventa, aunando los clásicos del verano con las líneas más actuales y con el sello artesano de su modo exclusivo, de trabajar.

La llegada del buen tiempo hace que ya se empiece a pensar en looks de vestir más veraniegos. Las mujeres, para hacer frente a los meses de calor, cuentan con varios pares de sandalias como fondo de armario. Cada temporada esperan ansiosas las nuevas tendencias para renovar su calzado con estilo manteniéndose a la moda.

Frescas, ligeras, clásicas, atrevidas... las sandalias de mujer triunfan cada año con su aire alegre y divertido, propio de los meses estivales. Adaptadas a todas mujeres y su personalidad, igual pueden ser delicadas y elegantes o sensuales y llamativas.

Las tendencias que presenta Porronet para esta primavera verano

Hablar de sandalias de mujer es hablar de porronet, que nació como un taller artesano en Elche, alicante, la cuna del calzado español. Su buen hacer y la calidad de sus pieles hizo que la firma pronto llamase la atención entre los clientes y otros fabricantes, no dejando de crecer en los años setenta y convirtiéndose en todo un referente del calzado español. Aunque en un principio se especializaron en este tipo de calzado femenino, poco a poco fueron aumentando la oferta de sus productos, con zapatos, botines y botas.

Hoy día, la tercera generación de esta familia de artesanos está al mando, y no ha abandonado su esencia y valores, siendo el calzado de verano femenino el auténtico protagonista de sus colecciones. Los modelos más esperados han vuelto un año más dispuestos a conquistar las calles de todo el país.

Porronet propone, un año más, una selección de sandalias de mujer perfectas para cada ocasión. Esta primavera verano, las féminas no debe renunciar a utilizar un calzado que se presta a la comodidad y que cuida la salud de los pies. Sandalias elaboradas 100% en España por maestros artesanos, con materiales de primera calidad y con diferentes alturas para satisfacer a las mujeres más exigentes.

Sandalias planas, un básico que no puede faltar

Las sandalias planas son muy versátiles y cómodas, ideales para los meses de verano, en que se improvisan muchos planes de última hora. A la vez son estilosas, glamourosas y elegantes, igual sirven para ir trabajo que para una tarde en la playa o salir a tomar algo con un look informal. Porronet, un año más, apuesta por la comodidad y el estilo para vestir los pies de las mujeres en su día a día.

Además de los diseños más originales y exclusivos, reinventando los clásicos para conseguir dar un toque diferenciador, las sandalias de mujer porronet están fabricadas con materiales naturales como la piel, el serraje, la madera o el corcho, ofreciendo una paleta de colores que se centra en los tonos tierra, taupes y crudos, los más combinables. A esta base neutra, se le añaden detalles que aportan una nota de color en tonos pastel, rosa o amarillo, y también en piedras y abalorios que consiguen diseños muy coquetos y femeninos.

Sandalias de cuña, las más solicitada de la tamporada

Las sandalias de cuña de mujer ofrecen la oportunidad de ganar unos centímetros de más, estilizando la figura, sin que se resientan los pies, pues son extremadamente cómodas. Por eso son un must have que se repite cada temporada. Tienen la ventaja de que combinan muy bien con todo tipo de looks, elegantes y muy cómodas, se pueden hacer conjuntos con una gran cantidad de accesorios. Ideal para aquellas mujeres que buscan calidad, elegancia y confort por encima de todo. Al igual que ocurre con las sandalias planas, son extremadamente versátiles.

Como todo el calzado de Porronet, sus sandalias de cuña están fabricadas con materiales naturales de primera calidad.

Sandalias de tacón, must have de la temporada

Las sandalias de tacón son otro de los imprescindibles del fondo de armario femenino para el verano. Porronet demuestra un año más que diseño, tacón y comodidad no están reñidos. Estos zapatos genuinos permiten lucir radiante en cualquier ocasión.

La firma apuesta esta temporada por las formas y los volúmenes sencillos, junto a tejidos naturales, trenzados y sandalias clásicas renovadas. Su planta acolchada es sinónimo de comodidad, logrando que cada pisada sea confortable. Especialmente indicadas para las mujeres que quieren sentirse atractivas sin descuidar la salud de sus pies.

En esta colección 2022 no faltan modelos que harán sentir a las mujeres más esbeltas, seguras y con ganas de arrasar en cada evento al que acudan, con mirada alta y paso firme. Llega el momento de elegir los modelos de sandalias que más se lleven para comerse el verano.