Esta es la fecha en la que el tranvía de Sevilla deja de llegar a la Plaza Nueva

La remodelación de la Plaza Nueva de Sevilla ya está en marcha. Por ello, con motivo de estas obras, el tranvía de la ciudad dejará de llegar hasta la parada correspondiente en la zona. Así lo ha comunicado Tussam, la empresa encargada de gestionar los servicios de transporte urbano en la capital hispalense, a través de sus redes sociales.

En concreto, la línea T1 Metrocentro estará limitada en el Archivo de Indias, a partir de este jueves 13 de noviembre. Desde esta fecha, "queda suprimida la parada de Plaza Nueva", informa la compañía. Por el momento, no se ha anunciado una duración aproximada, así que será necesario esperar para ver cómo evoluciona la remodelación de la zona.

El tranvía de Sevilla deja de llegar a Plaza Nueva

Las obras de reurbanización de la Plaza Nueva, uno de los principales enclaves del centro neurálgico de Sevilla, comenzaron el pasado lunes 10 de noviembre. Los trabajos de reforma, adjudicados a la empresa constructora Martín Casillas, se extenderán a lo largo de 18 meses para convertirse en una de las transformaciones más importantes, desde las obras del propio tranvía en el año 2006.

Ahora que el jueves 13 de noviembre la línea T1 Metrocentro estará limitada por el Archivo de Indias, continuará con su recorrido habitual, a excepción de la zona afectada. Además, Tussam ha comunicado también que "las líneas de autobús 31 y 32 limitan su recorrido en la Ronda de la Oliva".

¿Afectará la remodelación de la Plaza Nueva a la Navidad en Sevilla?

El 28 de noviembre se encienden las luces de Navidad en Sevilla y la ciudad ya se está preparando para acoger la belleza de su alumbrado. Sin embargo, existe cierta preocupación en torno a la remodelación de la Plaza Nueva para esas fechas y la limitación del tranvía. "Las obras se irán ejecutando pensando, evidentemente, en la Semana Santa, para que cuando llegue las molestias sean las menos posibles", afirmó el alcalde José Luis Sanz hace unos meses, en declaraciones para Europa Press.

"Este es otro de los problemas que tiene esta ciudad a la hora de hacer obras, que tiene unos tiempos muy concretos. No puedes interferor con la Semana Santa, ni con la Feria en alguna zona y la Navidad hay que respetarla". El regidor aprovechó aquella ocasión para pedir perdón a los sevillanos por las molestias ocasionadas. No obstante, se espera que la remodelación no interfiera con las celebraciones navideñas.

Además, con la llegada de las fiestas, se espera que se produzcan también algunos cambios de horarios y cortes en las líneas afectadas por la decoración o las actividades propias de la Navidad, que se irán anunciando conforme se acerque el momento.