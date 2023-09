La estación de Santa Justa de Sevilla vuelve a una normalidad relativa tras el caos de trenes de tres días

La estación de Santa Justa de Sevilla ha recuperado la normalidad este miércoles, tras los tres días de caos y retrasos en los trenes. Ya no hay colas de viajeros. No obstante, algunos trenes siguen sufriendo algunos retrasos y demoras en el servicio porque no pueden circular a su velocidad máxima debido a trabajos pendientes en la línea de Alta Velocidad.

Falta por arreglar el sistema de señalización y gestión de tráfico (LZB) de la línea entre Andalucía y Madrid, que “es lo que permite a los trenes desarrollar su velocidad máxima”, ha precisado Adif a este periódico.

"Se está recuperando el servicio de forma progresiva, aunque se están produciendo demoras, ya que sigue habiendo limitaciones debido a los trabajos que están realizando los técnicos de Adif para poder reparar los graves daños ocasionados", ha aclarado Renfe este miércoles.

A las 11:00 de este martes, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) anunció que había logrado reparar la doble vía de Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid. Los trabajos de reparación y mantenimiento en la madrugada del martes se prolongaron durante cinco horas, en las que se reparó la vía, dañada tras el paso de la DANA, recuperando la doble vía en la línea.

Con estos trabajos, la infraestructura avanzó en la normalización de la circulación entre Madrid y Andalucía.

En este proceso han estado involucrados 200 profesionales. Adif sigue trabajando en la normalización total del sistema de señalización y gestión de tráfico (LZB) y continuará monitorizando la situación de la línea con labores de conservación habituales, durante el día y en las bandas de mantenimiento nocturnas.