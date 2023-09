Retrasos y caos en Santa Justa: "Hemos perdido una semana de vacaciones en Alemania"

El retraso de los trenes en el corredor entre Andalucía y Madrid ha dejado tirados a miles de viajeros, también este martes, por tercer día consecutivo desde el domingo.

Los viajeros de la operadora IRYO están doblemente afectados y hacían este martes una larga cola, las más larga de Santa Justa, a las puertas de la oficina.

José es uno de los grandes afectados, ya que ha perdido una semana de vacaciones en Alemania con su mujer. No pudieron viajar a tiempo de Sevilla a Madrid para coger el vuelo que salía al país germánico. "Teníamos una semana de vacaciones en Alemania y hemos tenido que cancelarlo todo porque el lunes perdimos el primer avión de Madrid. Llevo aquí en Santa Justa desde las nueve de la mañana intentando que me reembolsen todos los gastos, cancelando el tren, el vuelo y el hotel. He intentado hacer las gestiones con Iberia y con IRYO on line pero es imposible".

Otros afectados son María Jesús y su hija María que se han perdido el acto universitario previo al inicio de curso que la hija tenía en Madrid este martes. "Teníamos el billete a Madrid para viajar este lunes, pero nos llegó el mensaje de IRYO de que lo cancelaban y nos dieron otro para hoy a las 17:00. Y aquí estamos en la cola porque hay que pasar por la oficina para que nos reajusten el billete. Estamos vendidos con el temporal, es tremendo", se queja la madre.

Otros viajeros afectados del operador IRYO, como la funcionaria Beatriz, de 30 años y madre de dos hijos, que trabaja en Madrid los martes y miércoles, cuentan su frustración por el colapso y mal funcionamiento del teléfono de atención al cliente, que no funciona ni desde las 23:00 de la noche y nadie atiende desde las 6:00.

Este martes los viajeros de tres trenes IRYO afectados deben ser reubicados en un solo tren. Elio, otro usuario, se ha quejado oficialmente de que los trenes de IRYO ni aparecen en los paneles informativos de Santa Justa ni se informa al viajero por megafonía.