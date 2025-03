Caos e indignación en Santa Justa: "Renfe no da información"

Santa Justa se ha convertido en un escenario de caos e indignación desde las primeras horas de este miércoles debido a la jornada de huelga convocada en toda España por los sindicatos CGT, SF-I y Alferro. A pesar del acuerdo alcanzado entre la mayoría de los sindicatos y el Ministerio de Transportes, los sindicatos minoritarios de Renfe han decidido secundar esta protesta, afectando al servicio ferroviario, especialmente en Sevilla.

Desde el inicio de la jornada, varios trenes han sido cancelados o han sufrido retrasos significativos. Según fuentes de Renfe, el AVE Sevilla-Madrid programado para las 7:18 no salió, y los pasajeros fueron reubicados en el tren de las 8:23. Por otro lado, el AVE de las 10:30 también sufrió un retraso inicial hasta las 11:15, pero finalmente fue cancelado, lo que obligó a los viajeros a embarcar en el tren de las 12:25.

Otros trenes AVE con destino a Madrid también están experimentando retrasos, y los viajeros afectados están siendo reubicados en los siguientes servicios disponibles. Además, el Alvia Madrid-Cádiz y tres cercanías de la provincia sevillana también se han visto afectados hasta el momento en Andalucía.

La situación ha generado un ambiente de tensión palpable en la estación de Santa Justa. Los pasajeros se quejan principalmente de la falta de información por parte de Renfe. Un trabajador de seguridad comentaba: "No saben decir si va a haber trenes a Madrid porque Renfe no da información".

El punto de información acumula largas colas de personas molestas que buscan respuestas. Algunos pasajeros han perdido sus trenes, como es el caso de uno que viajaba en el cercanías hacia Cádiz y reclama el reembolso por la cancelación de su servicio. Otros se quejan de las reubicaciones, como el caso de un viajero que tenía un compromiso de trabajo importante y ha tenido que esperar dos horas más de lo previsto para viajar a Madrid.

Desde Renfe indican que cuentan con un protocolo para estos casos, asegurando que los viajeros afectados por la huelga tienen derecho a un reembolso gratuito, que se puede solicitar tanto en ventanilla como a través de su página web. Según la empresa, el proceso de devolución se realiza con "completa normalidad".

De los aproximadamente 32 trenes AVE que circulan a diario entre Sevilla y Madrid, dos han sido cancelados y el resto está sufriendo retrasos, dejando a los pasajeros con la sensación de incertidumbre y malestar generalizado.

Motivo de la huelga

Uno de los sindicalistas que participa en la huelga, compartió su postura respecto al acuerdo firmado hace dos semanas por los sindicatos mayoritarios. Según sus palabras: "El domingo pasado, no hace un par de domingos, firmaron el acuerdo de desconvocatoria de huelga los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y el sindicato de circulación ferroviaria, con el tema del traspaso de Rodalies, la línea R1, y Renfe Mercancías". Sin embargo, explicó que, tras consultar el acuerdo con la afiliación, los resultados fueron claros: "La afiliación valoró que ese acuerdo no era suficiente, y por eso seguimos con los paros. Primero, porque vemos que el acuerdo firmado es ambiguo".

Este sindicalista destacó las principales inquietudes que motivan la continuación de la huelga, comenzando por el acuerdo relacionado con el traspaso de Rodalies: "En primer lugar, porque no da plazos concretos, lo vemos como una patada hacia adelante". En cuanto a las implicaciones del acuerdo, señaló que, aunque se establecen dos sociedades para el traspaso de Rodalies, una con Renfe Viajeros y otra con la Generalitat de Catalunya, "vemos que esa participación a cien años puede cambiar en cualquier momento. Visto los borradores de los estatutos, pueden vender acciones de una parte u otra, lo que nos genera incertidumbre". Además, mostró su preocupación por las declaraciones de partidos políticos como Esquerra Republicana, que han expresado su deseo de acelerar el traspaso: "Nos preocupa que, aunque esto se iba a hacer dentro de dos años, ahora quieren hacerlo urgentemente, lo que no da garantías".

Situación en Santa Justa durante la mañana del miércoles / M. G.

Por otro lado, el sindicalista también mostró su inquietud sobre Renfe Mercancías, especialmente con el vínculo al posible ingreso del socio MSC: "Lo que nos preocupa es que lo vinculan todo a la entrada de la naviera MSC, que en caso de producirse, asumirá todo lo que tiene. Pero tienen serias dudas de asumir al personal de talleres y de tracción, como los maquinistas, ya que estos tienen un elevado coste de personal y las condiciones sociales son mejores que en una empresa privada". En su opinión, "no hay alternativa, es o eso o nada", lo que refuerza la idea de que "no están buscando otras soluciones para Renfe Mercancías, porque dicen que no pueden inyectar dinero debido a que es una empresa pública con pérdidas".

En cuanto al traspaso de la línea R1, el sindicalista destacó la preocupación por la seguridad y la viabilidad del proceso: "Lo que nos preocupa es que poco a poco se va desmembrando Adif. Parecía que iba a ser algo único, que Adif sería el único administrador estatal, pero el traspaso de esta línea no va a cumplir con los estándares de seguridad al sacarla de la red ferroviaria de interés general que administra Adif". Además, cuestionó la interoperabilidad de los trenes, ya que "ahora mismo, los trenes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Agencia Europea de Ferrocarril, y no sabemos cómo van a hacer frente a eso".

Por último, el sindicalista también expresó dudas sobre el futuro mantenimiento y gestión de las infraestructuras: "Hablan de crear una comisión entre la Generalitat y Adif, pero no sabemos hasta qué punto, porque la llaman una comisión de gestión. No sabemos si se encargará solo de la circulación y si los puestos de mando serán privados. Podría ser que el mantenimiento lo haga una empresa privada, como en la línea Figueres-Francia, en la que el TP Ferro se encarga de la administración", lo que genera incertidumbre en cuanto a la seguridad. En resumen, el sindicalista concluyó: "Todo esto es muy ambiguo y no garantiza nada a largo plazo".

Otro de los participantes en la huelga expresó de manera contundente los motivos que impulsan esta protesta. "El motivo de la huelga es la privatización de Renfe Mercancías. Lo que quieren en Renfe es asociarse con un socio privado, y también está la fragmentación del ferrocarril. Ahora es la línea R1 en Cataluña, pero luego serán las siguientes comunidades autónomas las que reclamen la cercanía", explicó, añadiendo que esta situación pone en riesgo los derechos de los trabajadores y usuarios. A pesar de que otros sindicatos han firmado acuerdos, el sindicalista subrayó que "no nos fiamos, aunque lo pongan en un acuerdo, porque Esquerra Republicana ya ha dicho que no va a aguantar los dos años previstos, y eso nos genera incertidumbre".

En cuanto a la huelga en sí, comentó que, a diferencia de otros sindicatos que ya han desconvocado la protesta, ellos han decidido seguir adelante: "Ellos han desconvocado, como hacen prácticamente siempre, pero nosotros hemos decidido seguir con la convocatoria. La afiliación acordó seguir con la huelga el 26 de marzo y el 1 de abril, y el día 3 tenemos una manifestación en el Ministerio de Fomento a las 12:30, y allí vamos a estar". Además, mencionó los efectos de la huelga en los servicios: "Aquí, un tren Alvia Madrid-Cádiz no ha circulado, otro Alvia, el de las 7 y pico de la mañana de Madrid-Cádiz, tampoco ha circulado, y luego los cercanías... Lo que dice la orden ministerial en cuanto al porcentaje de trenes, bueno, yo creo que se está respetando aquí. En otros territorios no le puedo decir, pero aquí sí". De esta forma, reafirmó el compromiso del colectivo sindical con la huelga y las demandas que mantienen vigentes.