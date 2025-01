Estudiantes de Sevilla valoran el MIR: "Se han olvidado de que es un examen para médicos generales"

Sevilla/Frustrados, contrariados, pero, sobre todo, decepcionados. Es el sentir generalizado de los futuros médicos especialistas tras un examen MIR "muy largo", "más difícil" y con casos "muy alejados de la práctica clínica habitual" que ha despertado el desasosiego entre muchos aspirantes en redes sociales desde que el pasado sábado pusieran fin a meses de estudio con sabor agridulce. Los graduados en Medicina sevillanos no escapan a esa opinión.

José Manuel Bernal y María Luisa Borrego son dos ejemplos. "Ha sido un examen bastante más complicado en comparación con años anteriores y ya se está viendo un bajón en los resultados provisionales de la media de puntos en torno a 20", afirma él. Se han olvidado de que esto es un examen para médicos generales", apostilla ella.

Un cambio "de rumbo" del examen MIR

Para José Manuel, la dificultad del examen radicaba en "un cambio de rumbo" del examen MIR, con preguntas sobre especialidades antes poco preguntadas y que ahora han ganado especial protagonismo, y al contrario.

José Manuel Bernal. / M. G.

"Por ejemplo, estadística ha sido muy poco preguntada, cuando es algo para lo que nos preparan mucho porque tradicionalmente ha sido una materia clave, y otras especialidades como Cardiología, con mucho peso en el examen, ha planteado preguntas muy concretas con un nivel de especialista porque implicaba el manejo en dudas clínicas bastante avanzadas", explica el joven médico. "Creo que se está apostando por hacer un examen cada vez más específico, con preguntas que no están realmente dirigidas a un médico general, que es lo que somos recién egresados de la Universidad", añade.

Otros hándicaps, según los estudiantes, es la "cantidad" de preguntas teóricas de las llamadas "asignaturas preclínicas", "de las que no tienen nada que ver con el día a día en el hospital", que se dan en los primeros cursos "y son las que menos se recuerdan"; preguntas sobre novedades en nuevos fármacos de reciente aprobación "y que ya han aparecido en el examen"; o cuestiones sobre manejo clínico en las que, explican los futuros médicos especialistas, "además de saber qué enfermedad es, van más allá teniendo que determinar el manejo del mismo, relacionarlo con el pronóstico del paciente para concretar el tratamiento.

"Desde las propias academias de preparación nos transmiten la sorpresa que ha supuesto este examen porque nos preparan teniendo en cuenta exámenes de años anteriores y no esperaban la aparición de tanta patología poco preguntada en el MIR y ahí es donde ha estado la dificultad. Supongo que esto implicará a añadir cambios a la preparación", afirma.

Con todo, José Manuel asegura que ha cambiado la "incertidumbre" con la que salió del examen por la "tranquilidad" tras comprobar los resultados provisionales. "Pese a todo, parece que me ha ido bastante bien", afirma eufórico. Sus preferencias son Cardiología o Medicina Interna, pero de momento hay que esperar a los resultados definitivos.

María Isabel, por su parte, es de las que prefieren esperar, "tener unos días de paz", antes de para comprobar la plantilla provisional de resultados. Lamenta que el examen que el pasado sábado puso fin a meses de estudio no va a poder, por su "extrema dificultad", discriminar bien al que lleva varios meses de preparación del que no.

"Creemos que va a jugar, no tanto el conocimiento un papel importante, sino las prácticas, al haber tantas preguntas de especialistas. La sensación es de que se está perdiendo un poco la noción de los que es el MIR, que al fin y al cambo es un examen para médicos que acabamos de terminar la carrera, que tenemos que saber un poco de toda la Medicina, previo a formarnos en alguna especialidad, y se está viendo que las preguntas son para especialistas. Hay profesores de academias que nos transmiten que ni siquiera ellos saben responderlas", explica. "Parece que se ha pensado un examen para médicos ya especialistas", sentencia la joven, que no tiene muy claro qué especialidad escogerá, decantándose por Pediatría, Digestivo o Psiquiatría, entre otras.

María Luisa Borrego. / M. G.

Incertidumbre por la eliminación de la nota de corte

Los jóvenes opinan que la eliminación de la nota de corte y la puntuación mínima en el MIR para poder participar en los actos de elección, una de las principales novedades del examen MIR de este año, a fin de que la adjudicación de plazas se limite a aquellos cuya puntuación final del ejercicio sea mayor que cero, "permitirá que no queden plazas libres", pero eso es algo que, por el superávit de candidatos, respecto a las plazas ofertadas, "tampoco la solución". "No sabemos si lo que quieren es médicos con suerte o médicos con conocimiento porque las notas no van a reflejar bien el que se ha preparado de manera intensa y el que no. No tiene sentido hacer un examen tan difícil, aún eliminando la nota de corte", apostilla María Luisa.

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, Luis Capitán. / Juan Carlos Vázquez

El decano de la Facultad de Medicina, el cirujano Luis Capitán, va más allá. En esta línea, transmite cierto "temor" en la posible "pérdida de calidad" tras la eliminación de la nota de corte. "Es algo que me preocupa porque, evidentemente, la calidad no va a ser la misma, sobre todo, ahora que hay un nuevo incremento de nuevas facultades y los niveles de calidad no están tan controlados como en facultades más antiguas que ya han pasado más controles", sentencia.